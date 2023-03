Mieszkanka powiatu tatrzańskiego chciała zarobić na kryptowalutach, ale trafiła na oszustów. Kobieta zainstalowała oprogramowanie, dając im pełen dostęp do swojego telefonu. Straciła 70 tysięcy złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas przeglądania stron internetowych mieszkanka powiatu tatrzańskiego natrafiła na ogłoszenie dotyczące inwestycji oferującej duży i szybki zysk. Zainteresowana kliknęła na znajdujący się tam link i podała swój numer telefonu. Po chwili zadzwoniła do niej kobieta - "doradca inwestycyjny" - która namówiła ją do inwestowania oraz zainstalowania oprogramowania dającego dostęp do jej telefonu.

Kobieta uwierzyła w obietnicę szybkiego zysku i dała pełen dostęp do swojego telefonu, w tym rachunku bankowego. Oszuści wykonywali zdalnie wszystkie transakcje, w dowolny sposób zarządzali jej kontem, łącznie z zawarciem umowy kredytowej na dane kobiety.

Kiedy wszystkie pieniądze z konta inwestycyjnego zniknęły, kobieta zorientowała się, że została oszukana. Metodą na "zdalny pulpit" mieszkanka powiatu tatrzańskiego straciła 70 tysięcy złotych.

Pokrzywdzona skontaktowała się ze swoim bankiem i sprawę zgłosiła w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

"Przestrzegamy przed kontaktem z osobami nieznajomymi, które dzwonią do nas i nakłaniają do zainstalowania aplikacji umożliwiającej dostęp do naszego telefonu, czy komputera. Zainstalowanie aplikacji w powiązaniu z oszustwem na kryptowaluty najczęściej kończy się kradzieżą pieniędzy z konta bankowego oraz zawarciem na dane ofiary kredytów lub pożyczek" - informują policjanci.