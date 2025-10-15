Jest wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło ponad trzy lata temu w Szymbarku na Kaszubach (woj. pomorskie). Kierowca Dawid T. został skazany na 2,5 roku więzienia. W wypadku zginęła 19-latka, a dwie zostały ranne.

Miejsce wypadku / KSRG OSP Szymbark /

W Wielkanoc 2022 roku w Szymbarku auto osobowe staranowało grupę pieszych wracających z dyskoteki. Zginęła 19-letnia Daria, a dwie osoby zostały poważnie ranne.

Kierowca i pasażer uciekli. Po kilku godzinach zatrzymała ich policja.

Kierowca i pasażer zasiedli na ławie oskarżonych. Dziś Sąd Rejonowy w Kartuzach wydał wyrok. Podsądnych nie było na sali rozpraw.



25-letni Dawid T. został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, 20 tys. zł nawiązki dla rodziny zmarłej oraz 5 tys. zł zadośćuczynienia dla jednej z poszkodowanych osób. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę.



Drugi oskarżony - pasażer VW golfa - 21-letni Maciej M. został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.