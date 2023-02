W środę, 1 marca, ruszą kolejne prace PKP PLK na linii kolejowej w kierunku stolicy Podhala. Za pociągi dalekobieżne Intercity, m. in. z Warszawy i Trójmiasta wprowadzona będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków - Zakopane - podała spółka PKP PLK.

Prace na kolejowej zakopiance / PKP PLK / Materiały prasowe

1 marca ruszają kolejne prace, zwiększające możliwości i jakość komunikacji kolejowej na linii z Krakowa do Zakopanego. Przewidziano je do 21 czerwca 2023 roku. Kontynuowane będą następne, roboty na torach, między Suchą Beskidzką a Zakopanem, dla krótszych i wygodniejszych podróży kolejową zakopianką - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowa.

Jak czytamy w komunikacie PKP PLK, od środy 1 marca za pociągi dalekobieżne Intercity, m. in. z Warszawy i Trójmiasta będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków - Zakopane. Autobusy zastępcze pojadą także na odcinku Sucha Beskidzka - Zakopane za pociągi Polregio. Zmiany są uwzględnione w rozkładzie jazdy, m.in. w Internecie na portalpasazera.pl.

Kolejne prace na trasie do Zakopanego

Jak podaje spółka, "w czerwcu do zmodernizowanych oraz nowych stacji i przystanków dołączy stacja Szaflary, a w grudniu Biały Dunajec i Zakopane".

PKP PLK poinformował, że na stacji Nowy Targ zmodernizowany zostanie kolejny peron usytuowany przy budynku dworca, a w Poroninie rozpoczną się prace budowlane związane z przejściem pod torami.

O inwestycji

Prace na kolejowej zakopiance mają potrwać do grudnia 2023 r. Oprócz zwiększenia dostępności i komfortu podróżnych na stacjach i przystankach, inwestycja ma stworzyć możliwość skrócenia czasu przejazdu z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin, dla najszybszego pociągu.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98, 99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Projekt za ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.