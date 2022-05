​PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę przystanków Bańska Niżna i Poronin Misiagi na linii Chabówka - Zakopane. Prace mają zakończyć się do końca 2023 r. Inwestycje są współfinansowane ze środków UE - poinformował w piątek zespół prasowy PKP.

Jeden z nowych przystanków powstanie w Bańskiej Niżnej koło basenów termalnych, a drugi pomiędzy stacją w Poroninie a stacją końcową w Zakopanem.

Na nowych przystankach przewidziano perony o wysokościach zapewniających wygodne wsiadanie do pociągów. Powstaną tam wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie oraz odpowiednie oświetlenie. System pasów ostrzegawczych i pól uwagi ułatwi komunikację pasażerom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przy nowych obiektach przewidziano także stojaki rowerowe.

Dzięki inwestycjom PLK na liniach Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane zmodernizowano już 20 stacji i przystanków. Prace na kolejowej Zakopiance przewidziano do 2023 r. W efekcie inwestycji skróci się czas podróży z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin.

Na modernizację kolejowej Zakopianki, w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.