W Tatrach zeszła kolejna lawina. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został zasypany, bo nie było żadnych świadków, ale widać ślady obecności człowieka koło lawiniska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z odkryciem śladów koło lawiniska, ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lecą sprawdzić, czy ktoś nie znajduje się pod śniegiem.

Więcej informacji wkrótce...

Seria lawin w Tatrach

To już kolejna lawina, jaka zeszła w Tatrach w ciągu ostatnich dni. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę. Lawina, która zeszła spod Kondrackiej Przełęczy, porwała siedem osób. Dwie z nich - kobieta i mężczyzna - zostały przysypane. Turystka była przysypana częściowo i szybko udało się jej wydostać z lawiniska z pomocą pozostałych osób. 28-latek został z kolei przysypany całkowicie. Jego odnalezienie i odkopanie zajęło ratownikom TOPR dwie godziny.

Mężczyzna był potem reanimowany i został śmigłowcem przewieziony do zakopiańskiego szpitala, a następnie do Krakowa. Tam podłączono go do ECMO - specjalnego urządzenia, które pozwala na ogrzanie osób w hipotermii głębokiej. Niestety, 28-latka nie udało się uratować.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP dr n. med. Hubert Hymczak, zastępca kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, przyczyną śmierci było przysypanie lawiną, stan hipotermii, asfiksja, czyli forma uduszenia - w tym przypadku spowodowana brakiem dostępu do tlenu pod lawiną.

Wcześniej, bo w sobotę wieczorem, duża lawina zeszła spod Marchwicznej Przełęczy wprost na zamarznięta taflę Morskiego Oka, wyłamując lód. Szczęśliwie w pobliżu nie było turystów. Lawiny zeszły też w kierunku drogi do Morskiego Oka; służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przypomniały, że nawet pozornie bezpieczna droga do Morskiego Oka jest zagrożona lawinami.

W Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia. Bez stosownego sprzętu, odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, bezpieczniej wybrać się na wycieczki szlakami reglowymi.