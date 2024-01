Nie żyje 28-letni turysta porwany wczoraj przez lawinę w Tatrach. Mężczyzna był pod śniegiem niemal dwie godziny. Po odkopaniu go przez ratowników TOPR, najpierw trafił do szpitala w Zakopanem, potem przewieziono go do Krakowa. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Turysta został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP Lawina zeszła wczoraj spod Kondrackiej Przełęczy. Porwała cztery osoby. Dwie - kobieta i mężczyzna - zostały przysypane. Turystka była przysypana częściowo i szybko udało się jej wydostać z lawiniska z pomocą dwóch pozostałych osób. 28-latek z kolei został całkowicie zasypany przez zwały śniegu. Jego odnalezienie i odkopanie zajęło ratownikom TOPR dwie godziny. Potem był reanimowany i został śmigłowcem przewieziony do zakopiańskiego szpitala. Wieczorem mężczyzna został przetransportowany z kolei do Krakowa. Tam podłączono go do ECMO - specjalnego urządzenia, które pozwala na ogrzanie osób w hipotermii głębokiej. Niestety, 28-latka nie udało się uratować. Ratownik TOPR: Te osoby znacząco przekroczyły dopuszczalne ryzyko Ratownicy TOPR podkreślają, że poszukiwania turysty pod lawiniskiem trwały aż dwie godziny, ponieważ mężczyzna nie miał ze sobą detektora. Nikt z tych turystów nie posiadał lawinowego ABC, czyli detektora, łopatki i sondy, co mogłoby pomóc w szybkim zlokalizowaniu i odkopaniu poszkodowanego. Turyści byli kompletnie nieprzygotowani na taką wycieczkę. Nie powinno ich być w tym miejscu, w takich warunkach - mówił wczoraj w rozmowie z RMF FM ratownik TOPR Sebastian Szadkowski. Warto też zaznaczyć, że te osoby znacząco przekroczyły dopuszczalne ryzyko. Warunki w górach są ciężkie, mimo ładnej pogody. Trzeba mieć duże doświadczenie w ocenie lokalnego zagrożenia lawinowego - podkreślił. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w akcji uczestniczyło kilkudziesięciu ratowników TOPR.