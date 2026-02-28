Polskie służby dyplomatyczne i rząd na bieżąco śledzą rozwój wydarzeń po atakach Izraela i USA na Iran. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił, że pracownicy ambasady w Teheranie są bezpieczni, a premier Donald Tusk podkreślił gotowość na różne scenariusze.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował w sobotę po południu, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie.
"Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem" - napisał Sikorski na platformie X.
Dodał, że Polska wraz z sojusznikami monitoruje "dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację".