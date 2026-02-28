Premier Donald Tusk przekazał, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. "W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - podkreślił szef rządu.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o sobotnich atakach na cele w Iranie. Dodał, że pozostaje w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że nie ma informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski. Podkreślił jednocześnie, że sytuacja w regionie pozostaje niestabilna.

Ataki Izraela i USA na Iran

W sobotę Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac poinformował, że uderzenie miało charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej", zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

W odpowiedzi Iran zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.