Obietnica jest kusząca – codzienna jazda do pracy za grosze, niemal w ciszy, na samym prądzie. Hybrydy typu plug-in, czyli popularne PHEV, zdają się łączyć najlepsze cechy dwóch światów motoryzacji. Mają oferować bezemisyjny tryb elektryczny na co dzień i spokój silnika spalinowego na długich trasach. Jednak wielu kierowców z zaskoczeniem odkrywa, że ich zaawansowany pojazd pali więcej benzyny niż prostszy model benzynowy.

/ Materiały prasowe

Magia wtyczki - na czym polega sekret oszczędności w PHEV?

Zrozumienie działania hybrydy plug-in to podstawa, by móc realnie ocenić jej opłacalność. W odróżnieniu od klasycznej hybrydy (HEV), która ładuje swoją małą baterię głównie podczas hamowania, PHEV dysponuje znacznie większym akumulatorem. Można go i należy ładować z zewnętrznego źródła, czyli gniazdka lub publicznej ładowarki. To właśnie ten element definiuje potencjał oszczędności. Taki pojazd jest zaprojektowany do pokonywania codziennych, stosunkowo krótkich dystansów, zazwyczaj od 30 do nawet 80 kilometrów, wyłącznie w trybie elektrycznym. Dopiero po wyczerpaniu tego zasięgu elektrycznego do pracy wkracza silnik spalinowy, działając jak w zwykłej hybrydzie.

Prawdziwa oszczędność w PHEV pojawia się tylko wtedy, gdy kierowca podchodzi do ładowania z żelazną dyscypliną. Jeśli codzienny dojazd do pracy i z powrotem mieści się w elektrycznym zasięgu, a samochód jest podłączany do prądu każdej nocy, wizyty na stacji benzynowej stają się rzadkością. Koszt przejechania 100 kilometrów na prądzie z domowego gniazdka jest nieporównywalnie niższy od zakupu tej samej ilości energii w postaci benzyny. W takim scenariuszu pojazd ten deklasuje pod względem kosztów eksploatacji auto spalinowe. To idealne rozwiązanie dla kogoś, kto ma dostęp do taniego ładowania i przewidywalny, miejski tryb życia.

Kiedy hybryda plug-in staje się skarbonką bez dna?

Problem pojawia się w momencie, gdy hybryda plug-in nie jest traktowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Największym błędem jest kupno takiego auta bez stałego dostępu do ładowania. Jeśli kierowca bazuje wyłącznie na silniku spalinowym, samochód staje się paradoksalnie mniej ekonomiczny od swojego benzynowego odpowiednika. Dzieje się tak, ponieważ silnik spalinowy musi nie tylko napędzać auto, ale także dźwigać dodatkowy balast w postaci dużego, rozładowanego akumulatora oraz silnika elektrycznego. Ten dodatkowy ciężar, liczony często w setkach kilogramów, bezpośrednio przekłada się na wyższe spalanie benzyny.

Drugim scenariuszem, w którym PHEV traci sens, jest profil kierowcy pokonującego głównie długie trasy autostradowe. Nawet przy pełnym naładowaniu, zasięg elektryczny wyczerpie się po pierwszych kilkudziesięciu kilometrach. Przez resztę kilkusetkilometrowej podróży samochód będzie polegał na silniku spalinowym, ponownie ciągnąc ze sobą nieużywany system elektryczny. W takich warunkach prosty silnik benzynowy lub diesel byłby znacznie bardziej efektywny. Warto też pamiętać, że hybryda plug-in jest autem droższym w zakupie. Jeśli nie wykorzystujemy jej potencjału elektrycznego, różnica w cenie początkowej może się nigdy nie zwrócić. Przed zakupem warto zgłębić temat i dowiedzieć się, co warto wiedzieć o autach hybrydowych?, aby dopasować technologię do swoich realnych potrzeb.

/ Materiały prasowe

Jak świadomie użytkować PHEV i nie stracić?

Posiadanie hybrydy plug-in wymaga zmiany pewnych nawyków i większej świadomości technicznej. Kluczem jest regularne ładowanie - to powinno stać się codziennym rytuałem, podobnie jak podłączanie smartfona na noc. Warto też nauczyć się korzystać z trybów jazdy oferowanych przez samochód. Jeśli wiemy, że czeka nas dłuższa trasa, można wymusić tryb hybrydowy lub oszczędzania energii, aby zachować prąd na końcowy, miejski odcinek podróży. Wiele pojazdów PHEV oferuje także możliwość zdalnego programowania ładowania, by korzystać z tańszych taryf nocnych, oraz opcję wstępnego ogrzania lub schłodzenia kabiny, gdy auto jest jeszcze podłączone do prądu.

Przed podjęciem decyzji o zakupie warto zrobić sobie mały rachunek sumienia. Pomocna może być poniższa lista pytań, która ułatwi weryfikację, czy PHEV jest faktycznie dla nas:

Czy mam stały dostęp do gniazdka w garażu lub miejsca ładowania w pracy?

Jaki dystans pokonuję średnio każdego dnia i czy mieści się on w zasięgu elektrycznym interesującego mnie modelu?

Jak często wyjeżdżam w długie trasy w porównaniu do codziennej jazdy miejskiej?

Czy jestem gotów pamiętać o codziennym podłączaniu samochodu do prądu?

Posiadanie tak zaawansowanego technologicznie pojazdu wiąże się również z wyższymi kosztami ewentualnych napraw. Skomplikowany układ napędowy oznacza więcej elementów, które mogą ulec awarii. Dlatego świadoma eksploatacja to także dbałość o odpowiednią ochronę. Podstawowe ubezpieczenie OC to obowiązek każdego posiadacza pojazdu, jednak przy droższych autach hybrydowych warto rozważyć szerszy zakres wsparcia. Polisy dobrowolne mogą zapewnić pomoc finansową w razie nieoczekiwanych zdarzeń czy awarii, co daje poczucie spokoju. Warto sprawdzić różne możliwości, korzystając z narzędzi takich jak kalkulator ubezpieczeń AC i OC, aby dopasować zakres ochrony do wartości i złożoności posiadanego auta.

Hybryda plug-in nie jest magicznym sposobem na oszczędności dla każdego. To wyspecjalizowane narzędzie, które w rękach świadomego użytkownika potrafi być niezwykle ekonomiczne. Wymaga jednak dyscypliny i odpowiednich warunków, przede wszystkim stałego dostępu do ładowania. Bez tego staje się jedynie cięższą i droższą wersją samochodu spalinowego, która przynosi więcej frustracji niż korzyści.