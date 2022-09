Po raz 26. w hotelu górskim na Kalatówkach odbędzie się kultowa impreza muzyczna - Jazz Camping Kalatówki. Po raz pierwszy jednak bez Zbigniewa Namysłowskiego. Zmarły w lutym słynny saksofonista, aranżer i kompozytor przez ostatnie ćwierć wieku był dyrektorem muzycznym spotkań, które wychowały całe pokolenie polskich muzyków jazzowych.

Jazz Camping nawiązuje do spotkań muzyków, ale także aktorów i znanych postaci polskich scen, które odbyły się na Kalatówkach pod koniec lat 50. poprzedniego stulecia. W 1997 spotkania zostały reaktywowane, ale już jako impreza typowo muzyczna i warsztaty dla młodych jazzmanów.

We wszystkich tych edycjach uczestniczył Zbigniew Namysłowski, który stał się swoistym spirytus movens spotkań. Tegoroczna edycja będzie poświęcona właśnie jemu.

Zbyszek Namysłowski uczestniczył we wszystkich Jazz Campingach od roku 1959. W 1997 roku został dyrektorem artystycznym i pełnił tę funkcję przez 25 lat. W tym roku funkcję tę przejmie jego syn Jacek Namysłowski, czyli będzie to taka kontynuacja tego, co stworzył Zbyszek - mówi Marta Łukaszczyk, współorganizatorka Campingu ze Stowarzyszenia Kalatówki Art i jednocześnie szefowa hotelu górskiego.

Przez lata Jazz Camping przybrał formę warsztatów muzycznych, na które przyjeżdżali młodzi jazzmani z całego kraju, którzy mieli wyjątkową okazję grania z legendami polskiego jazzu. W tym roku będzie nieco inaczej.

Zbyszek zapraszał i my zapraszaliśmy co roku różne szkoły, akademie muzyczne i ich wydziały jazzowe. Ale wyczerpaliśmy wszystkie takie szkoły. Zdążył wyedukować wszystkich studentów, których chciał zaprosić na Kalatówki. Więc w tym roku jest troszeczkę inaczej: nie mamy tej młodzieży, tego narybku, ale mamy już tych, z którymi wcześniej tutaj pracował i jest ich bardzo wielu - mówi Marta Łukaszczyk.

Na Kalatówki przyjedzie około 30 muzyków jazzowych, którzy przez niemal cały tydzień będą wspólnie grali, spotykali się i wspominali swojego mistrza.

Program

26.09 Poniedziałek, g. 20.00 - Inauguracyjna jam session

27.09 Wtorek, g. 20.00 - Jazz i Górale

28.09 Środa, g. 20.00 - wieczór poświęcony Zbigniewowi Namysłowskiemu

29.09 Czwartek, g. 20.00 - Jam session, wieczór z twórczością Agnieszki Osieckiej

30.09 Piątek, g. 20.00 - Jam session

1.10 Sobota, g. 20.00 - Koncert finałowy

Bilety na imprezę są dostępne wyłącznie online pod adresem www. kalatowki.pl .