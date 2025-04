Dziecko, które zostało pogryzione przez owczarka niemieckie, ma obrażenia głowy. Policja informuje, że 8-latek wszedł na posesję sąsiadów, gdzie właściciel bawił się ze swoim owczarkiem niemieckim. Wtedy doszło do ataku.

Dziecko weszło na posesję sąsiada. 8-latek dotkliwie pogryziony przez psa (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. 18 w miejscowości Krempachy, niedaleko Nowego Targu.

8-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Z ustaleń wynika, że dziecko weszło na posesję sąsiadów, gdzie właściciel bawił się ze swoim owczarkiem niemieckim, rzucając mu patyk do aportowania. W pewnym momencie zwierzę niespodziewanie zaatakowało chłopca, gryząc go w twarz.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ze względu na poważne obrażenia dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala specjalistycznego w Krakowie. Jego stan - choć poważny - nie zagraża życiu.

Dalsze postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone przez Komendę Powiatowa Policji w Nowym Targu.

"Apelujemy do właścicieli psów o zachowanie szczególnej rozwagi i zabezpieczenie swoich posesji przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci, jak również konieczności zwrócenia uwagi w kontaktach ze zwierzętami, nawet tymi domowymi" - piszą policjanci.