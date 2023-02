W Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczyna się 51. Góralski Karnawał. Podczas imprezy grupy kolędnicze z całej Polski będą rywalizowały o główne trofeum - statuetkę Złotego Turonia. Na scenie Domu Ludowego będą także popisy tańca zbójnickiego. W niedzielę, na zakończenie imprezy, odbędą się wyścigi góralskich zaprzęgów konnych.

Parada inauguracyjna 50. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej/ Zdj. archiwalne / Marek Podmokły / PAP

Przez te kilka dni Bukowina Tatrzańska będzie rozbrzmiewała śpiewami kolędników i zbójników. Zjadą się do nas takie postacie kolędnicze jak: turonie, herody, jukace, draby, anioły, diabły i śmiertecki. Barwne korowody kolędników przypomną widzom o najdawniejszych tradycjach, bo kolędnicy to orędownicy szczęścia, a tradycja kolędowania nie zniknęła z krajobrazu Polski - zapowiedział dyrektor Domu Ludowego Bartłomiej Koszarek.



Obok najważniejszego wydarzenia Karnawału - konkursu grup kolędniczych, na scenie Domu Ludowego co wieczór będą się odbywał także pokazy tańca zbójnickiego oraz popisy góralskich par tanecznych. W sobotę odbędzie się XII Zimowa Krajowa Wystawa Polskich Owczarków Podhalańskich.



Na ostatni dzień Góralskiego Karnawału, niedzielę, zaplanowano wydarzenia plenerowe takie jak zawody strzeleckie i wyścigi góralskich zaprzęgów konnych czyli tzw. kumoterek oraz widowiskowe zawody w ski-skiringu - dyscyplinie, w której narciarz jest ciągnięty przez konia z jeźdźcem i skiringu - gdzie narciarz jest ciągnięty przez samego konia.



Historia Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej sięga 1973 r. Organizatorem wydarzenia jest Bukowiańskie Centrum Kultury "Dom Ludowy".