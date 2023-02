Jak pokolorować szkołę, by była miejscem z marzeń? Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielać nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie, którzy od lat między innymi nie zadają prac domowych. Wszelkie wskazówki i porady dla nauczycieli i nie tylko zebrał jeden z pedagogów, Jakub Tylman, który postanowił zawrzeć je w formie książki.

Jak pokolorować polską szkołę? Nauczyciel ze Śremu napisał książkę o zmianach w polskiej oświacie / Beniamin Piłat / RMF FM

Jak powinna wyglądać szkoła marzeń i czy można zmienić publiczną oświatę, by nauka była przyjemnością? Przykładem na to, że jest to możliwe jest Jakub Tylman, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie, czyli w tak zwanej szkole bez prac domowych. Teraz pedagog postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Swoją receptę na naprawę polskiej szkoły zawarł w książce.

Chcę pokazać, jak zrobić szkołę inną niż wszystkie w szkole publicznej, państwowej, czyli w miejscach, do których uczęszczają miliony dzieci w całym kraju. To będzie dowód na to, że jest to możliwe. Tylko trzeba chcieć, mieć przy sobie ludzi, którzy mają wizję, chcą coś zmienić. Bardzo ważne są aspekty wizualne. Szkoła to drugi dom dla dzieci, zwłaszcza w tym wieku szkolnym i one muszą się czuć tutaj bezpieczne, zaopiekowane - wyjaśnia Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej za "Naprawianie Świata" w rozmowie z RMF FM.

Śremski pedagog wyjaśnia, że książka będzie czymś w rodzaju drogowskazu, poradnika, choć stara się unikać tego określenia. Książka ma być przystępna zarówno dla nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. To będzie książka, która pokaże, że każda strona systemu edukacji, czyli rodzic, nauczyciel i uczeń, może coś zmienić. Tam będzie taka recepta na polską szkołę - wyjaśnia Jakub Tylman.

Książka trafi do sprzedaży w październiku 2023 roku.