Z dwóch tatrzańskich szlaków zniknęły urządzenia badawcze monitorujące ruch turystyczny. Tatrzański Park Narodowy apeluje do wszystkich, którzy mogli przypadkowo zabrać lub znaleźć czujniki, o ich zwrot. Naukowcy podkreślają, że utracone dane są nie do odzyskania i mogą zagrozić realizacji ważnego projektu badawczego.

/ fot. AGH w Krakowie / Facebook

Zniknęły czujniki z tatrzańskich szlaków

Tatrzański Park Narodowy poinformował o zniknięciu urządzeń badawczych należących do naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Czujniki monitorujące natężenie ruchu turystycznego zostały zamontowane na dwóch popularnych szlakach: z Trzydniowiańskiego Wierchu na Kończysty Wierch oraz na trasie z Kobylarzowego Żlebu na Małołączniak.

Według TPN, urządzenia te służyły wyłącznie celom naukowym i nie mają żadnej wartości użytkowej. Park apeluje do osób, które mogły przypadkowo zabrać lub odnaleźć czujniki, o ich zwrot lub kontakt z pracownikami TPN.

"Każdy zaginiony czujnik to także utracone dane, których potrzebują naukowcy, by kontynuować badania" - przekazano w komunikacie.

Utrata cennych danych naukowych

Jak wyjaśnił prowadzący projekt dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, dokładny czas zniknięcia urządzeń jest trudny do ustalenia, ponieważ miejsca instalacji czujników są pozbawione zasięgu internetowego. Dane z urządzeń można było odczytać jedynie na miejscu, bezpośrednio z kart pamięci.

"Ostatni raz dane były kopiowane pod koniec sierpnia. Potem urządzenia już nie były widziane, a teraz odkryliśmy, że ich nie ma" - przekazał naukowiec. Dodał, że zespół badawczy liczył, iż znalazca przekaże czujniki do TPN, jednak tak się nie stało.

Czujniki były zamontowane w czerwcu tego roku i miały służyć do liczenia turystów oraz porównywania natężenia ruchu z tempem zużywania nawierzchni ścieżek. Były to jedyne urządzenia działające w Tatrach w ramach trzyletniego projektu badawczego.

Naukowcy zapowiadają zgłoszenie sprawy policji.

Urządzenia miały zostać zdemontowane na okres zimowy i ponownie zainstalowane w przyszłym roku. TPN podkreśla, że dla znalazców czujniki nie mają żadnej wartości, natomiast dla naukowców są bezcenne ze względu na zgromadzone dane.

Czujniki można oddać w jednym z punktów TPN: w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Chałubińskiego 44 w Zakopanem, w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia przy wylocie Doliny Kościeliskiej oraz w Dyrekcji TPN w zakopiańskich Kuźnicach.