Jeleniogórscy policjanci wraz z funkcjonariuszami niemieckiej grupy Nysa zatrzymali mieszkańców powiatu karkonoskiego, podejrzanych o przestępstwo paserstwa. W należącym do nich warsztacie oraz garażu mundurowi zabezpieczyli części samochodowe pochodzące z kradzieży różnych pojazdów na terenie Polski. Wstępnie wartość zabezpieczonego mienia oszacowano na ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

/ KPP w Jeleniej Górze /

Funkcjonariusze w ramach prowadzonych działań w warsztacie należącym do 64 i 29-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego ujawnili i zabezpieczyli części i elementy karoserii pochodzące od samochodów różnych marek, skradzionych na terenie Polski. Zabezpieczono między innymi części do samochodu marki Mercedes, VW oraz Audi. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi 2.273,231 złotych. Ponadto w wyniku dalszych czynności i przeszukania innego pomieszczenia typu garaż należącego do 31-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego ujawniono części samochodowe oraz elementy karoserii pochodzące z pojazdów marki Ford i Audi, które skradzione były na terenie województwa dolnośląskiego. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 260 tysięcy złotych - zauważa mł. asp. Beata Sosulska-Baran z KPP w Jeleniej Górze.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.