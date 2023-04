Słynną "Panoramę Racławicką" będzie można we wtorek (4 kwietnia) oglądać bezpłatnie. To prezent Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla zwiedzających z okazji 75. rocznicy istnienia instytucji i 229. rocznicy bitwy pod Racławicami.

Panorama Racławicka / Maciej Kulczyński / PAP Wrocławska rotunda, w której prezentowane jest dzieło, będzie otwarta od g. 8.30 do 19.00. Ze względów konserwatorskich i by zapewnić komfort zwiedzającym, jednorazowo na platformę widokową będzie mogło wejść 85 osób. Przewidywany czas zwiedzania dla jednej grupy to ok. 15 minut - podało muzeum. Biletów nie da się wcześniej zarezerwować. Będą rozdawane każdemu przy wejściu. "Panorama Racławicka" to monumentalny obraz olejny o długości 114 metrów i wysokości 15 metrów. Pomysłodawcą panoramy był lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka. Pomagali im m.in. Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer. Obraz przedstawia epizod z Insurekcji Kościuszkowskiej - zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami (1794). Dzieło powstało w latach 1893-94 na zamówienie miasta Lwowa i po raz pierwszy było pokazywane w 1894 r. z okazji odbywającej się w tym mieście Powszechnej Wystawy Krajowej. Była to jednocześnie setna rocznica bitwy. Od 1985 roku dzieło jest eksponowane we Wrocławiu. Do tej pory "Panoramę Racławicką" widziało blisko 11 milionów ludzi z całego świata. Badania statystyczne potwierdzają, że wielu wrocławian mogących odwiedzić "Panoramę Racławicką" w każdej chwili, odkłada tę wizytę na później. A tym "później" jest właśnie 4 kwietnia 2023! Z okazji 229. rocznicy chwalebnego triumfu Kościuszki i 75. urodzin Muzeum Narodowego we Wrocławiu zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie - zachęca Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu We wtorek nie będzie działać szatnia, dlatego organizatorzy proszą o przychodzenie bez plecaków i bagażu. Bilet otrzymany we wtorek uprawnia do bezpłatnego wejścia na wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do Muzeum Etnograficznego i do Pawilonu Czterech Kopuł w ciągu trzech miesięcy.

Opracowanie: Małgorzata Wosion