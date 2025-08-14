Zamek Czocha, położony malowniczo na Dolnym Śląsku, to miejsce, które wygląda jak wyjęte z kart baśni. Jego monumentalne mury, wieże i tajemnicze korytarze od lat przyciągają miłośników historii, legend i niezwykłych przygód. W długi sierpniowy weekend zamek stanie się areną Festiwalu Magii, który dodatkowo podkreśli jego niezwykły, bajkowy klimat. Jeśli szukasz inspiracji na niezapomnianą wycieczkę - to mamy dla ciebie niespodziankę!

Zamek Czocha znajduje się w okolicy miasteczka Leśna, króluje nad jeziorem Leśniańskim, w dolinie rzeki Kwisy / Maciej Chyra / materiały promocyjne

Zamek Czocha od 15 do 17 sierpnia zamieni się w prawdziwą stolicę magii! A wszystko za sprawą festiwalu "Czarodziejem być - Szkoła Magii", który przyciąga nie tylko miłośników czarów, ale i całe rodziny spragnione niezwykłych wrażeń. W programie wydarzenia znajdziemy pokazy iluzjonistów, warsztaty tworzenia eliksirów, spotkania z czarodziejami oraz widowiskowe parady magicznych stworzeń. To niepowtarzalna okazja, by przenieść się do świata rodem z powieści fantasy i poczuć się jak bohater ulubionej książki.

Organizatorzy zadbali o to, by każdy - niezależnie od wieku - znalazł coś dla siebie. Dzieci będą mogły wziąć udział w lekcjach magii, a dorośli spróbować swoich sił w tworzeniu tajemniczych mikstur. Na zamkowym dziedzińcu pojawią się stoiska z rękodziełem, a wieczorem - spektakularny pokaz świateł i ognia. Festiwal Magii na Zamku Czocha to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Jeśli nie możecie tam być teraz, mamy dla Was niespodziankę. Weźcie udział w naszej zabawie i... spędźcie noc na zamku Czocha. Szczegóły poniżej.

Mroczne legendy i duchy

Zamek Czocha to nie tylko festiwalowe emocje. To także miejsce, które od wieków fascynuje swoją architekturą i tajemnicami. Położony na malowniczym wzgórzu nad Kwisą, zachwyca bajkowymi wieżami, kamiennymi mostami i labiryntem korytarzy. Każdy zakamarek skrywa tu własną opowieść - od legendy o Białej Damie, przez historie o ukrytych skarbach, aż po opowieści o duchach dawnych mieszkańców.

Najsłynniejsza legenda opowiada o siostrze dowódcy zamku, która zdradziła tajemnicę wejścia najeźdźcom. Za karę została skazana na wieczną tułaczkę po zamkowych murach - jej duch, według opowieści, wciąż pojawia się wśród gości.

Zwiedzając zamek, można poczuć się jak bohater powieści przygodowej. Przewodnicy z pasją opowiadają o dawnych właścicielach, zamkowych sekretach i niezwykłych wydarzeniach, które rozgrywały się w tych murach. To miejsce, które inspiruje i rozbudza wyobraźnię - nie tylko podczas Festiwalu Magii.

Atrakcje dla całej rodziny

Zamek Czocha to także doskonałe miejsce na rodzinny wypad. Oprócz zwiedzania, na gości czekają liczne atrakcje: noclegi w stylowych komnatach, restauracja serwująca dania inspirowane dawną kuchnią oraz wydarzenia tematyczne przez cały rok. Z wieży widokowej rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na okoliczne lasy i jezioro.

Czocha to także gwiazda filmowa - jego niezwykła sceneria pojawiła się w wielu produkcjach, m.in. w kultowym serialu "Tajemnica twierdzy szyfrów". Dzięki temu miejsce to jest doskonale znane nie tylko miłośnikom historii, ale i fanom kina. To miejsce, które trzeba zobaczyć na własne oczy!

Zamek powstał w XIII wieku jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim. Przez wieki zmieniał właścicieli - od czeskich królów, przez książąt śląskich, aż po niemieckie rody arystokratyczne. W XX wieku przeszedł gruntowną przebudowę, a dziś jest dostępny dla zwiedzających i zachwyca nie tylko architekturą, ale i niezwykłą atmosferą.