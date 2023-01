Do czwartku nie można wchodzić do lasów w Nadleśnictwie Wałbrzych. Powodem wprowadzenia czasowego zakazu jest okiść lodowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Co to takiego? Okiść to śnieg albo lód, który oblepia i obciąża gałęzie, a często całe koron drzew.

Najbardziej niebezpieczne są opady przy temperaturze bliskiej 0 stopni C., bo śnieg albo deszcz padający na wyziębione gałęzie przymarza warstwami do ich powierzchni, powodując stopniowo przeciążenie koron i ich wychylenie od pionu a to przy silnym wychyleniu i przekroczeniu wytrzymałości drewna doprowadza do łamania pni.

W nadleśnictwie Wałbrzych zakaz został wprowadzony ze względów bezpieczeństwa.

"Obłamujące się konary i całe drzewa, spadające kawałki lodu, a dodatkowo silny wiatr i zapowiadane dalsze opady śniegu, stwarzają wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia osób odwiedzających lasy" - ostrzega Nadleśnictwo Wałbrzych.

Trudne warunki utrzymują się od kilku dni. Leśnym spacerom nie sprzyja także warstwa lodu, która okrywa śnieg, co podwyższa ryzyko kontuzji.

Leśnicy apelują o stosowanie się do zakazu i radzą, by unikać przebywania w pobliżu drzew.