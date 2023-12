Policjanci z Wrocławia szukają 14-letniej Klaudii Słupczyńskiej. Nastolatka ostatni raz widziana była w połowie listopada w pobliżu swojego domu.

Zaginiona 14-latka / Policja

Klaudia Słupczyńska ma ok. 175 cm wzrostu. Jest szczupła, ma długie, czarne włosy i niebiesko-zielone oczy.

14-latka w połowie listopada wyszła z domu przy ul. Nyskiej 60A we Wrocławiu. Ubrana była w czarną futrzaną kurtkę. Miała iść do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej. Do teraz nie powróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z najbliższymi.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki, proszeni są o kontakt z dyżurnym komisariatu Wrocław-Rakowiec tel. 47 871 43 44 lub 47 871 39 43. Informacje można też przekazywać pod nr alarmowym 112 bądź kontaktując się z najbliższą jednostką policji.