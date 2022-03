Do tej pory byli tam leczeni chorzy na Covid-19. Teraz szpital tymczasowy we Wrocławiu ma być miejscem noclegowym dla uchodźców z Ukrainy - zapowiada wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Konferencja prasowa z udziałem wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego / Paweł Pyclik / RMF FM

Zanim jednak tymczasowo zakwaterowani zostaną w nim pierwsi uchodźcy, trzeba zakończyć inwentaryzację znajdującego się tam sprzętu medycznego.

Tam jest drogi sprzęt. Trzeba go spisać i zobaczyć co w wyniku eksploatacji uległo zniszczeniu. Przegrupujemy część sprzętu. Część oddamy do Agencji Rezerw Materiałowych, części zostanie rozparcelowana po szpitalach - mówi Jarosław Obremski.

Jak powiedział wojewoda, w szpitalu tymczasowym rozstawiono już 130 łóżek dla uchodźców. W rezerwie jest następnych 100.

Nie ukrywam, że pewną barierą dla nas będzie liczba łóżek polowych do dyspozycji. Do jakiegoś poziomu dostaliśmy pieniądze i sprzęt z rezerw agencji. Natomiast nikt nie przewidywał 2,5 mln uchodźców w Polsce - dodaje wojewoda.