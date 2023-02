Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej i Dubois, modernizacja sieci trakcyjnej na Legnickiej i regeneracja 2,4 kilometrów torów - to tylko część inwestycji planowanych przez wrocławskie MPK na 2023 rok.

Skrzyżowanie Małachowskiego - Pułaskiego / MPK Wrocław /

Świętej pamięci Krzysztof Balawejder wielokrotnie powtarzał, że MPK to drużyna, to sztafeta. MPK dziś wygląda zupełnie inaczej niż cztery lata temu. To zasługa Krzysztofa, ale też jego współpracowników i naszych wspólnych działań - mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wspominając prezesa wrocławskiego MPK, który zmarł nagle 19 stycznia.

Prezydent przypomniał, że od 2020 roku na Torywolucję, czyli remonty i zakup nowego taboru Wrocław wydał ponad 240 mln zł, realizując 48 inwestycji torowych. Wymieniono 107 zwrotnic, 65 rozjazdów i ponad 20 kilometrów torów.

W 2023 roku zaplanowano n.in. wymianę rozjazdu na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Małachowskiego. Umowa podpisana zostanie w lutym, a prace zostaną zrealizowane na przełomie kwietnia i maja. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 1,6 mln zł.

To pierwszy z dużych remontów, które przeprowadzimy w tym roku. Wiemy, jak bardzo to skrzyżowanie wymaga naszej interwencji, dlatego nareszcie nadchodzi czas, aby poprawić komfort podróży również w tym miejscu - mówi rzecznik MPK Wrocław Mikołaj Czerwiński.

W marcu MPK planuje podpisanie umowy na wymianę rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Dubois. Planowo prace powinny się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia i pochłoną według szacunków 3,5 mln zł.

14 lutego MPK otworzy oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania torowego i wymianę rozjazdów przy ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej.

Za ponad 10 mln zł w tym roku ma zostać zmodernizowane torowisko i sieć trakcyjna na ul. Legnickiej, od ul. Zachodniej do Niedźwiedziej.

Wyremontowany zostanie przejazd na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Kwiską i Małopanewską, a na wysokości zajezdni Popowice zamontowane będzie nowy rozjazd.