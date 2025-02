To już 23. Centrum Aktywności Lokalnej, czyli miejsce, które integruje i zachęca do aktywności mieszkańców. Tym razem powstało na Szczepinie przy ulicy Zachodniej. Oficjalne otwarcie już dzisiaj.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O takim miejscu mieszkańcy wrocławskiego Szczepina marzyli od dawna. W Centrum Aktywności Lokalnej będzie można wziąć udział w różnych warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach.

W ciągu najbliższych 2 lat gmina Wrocław przeznaczy na rozwój CAL Szczepin i odbywające się tu zajęcia 500 tys. zł.

Lokal ma 200 m kw. Znajduje się w nim m.in. duża sala z dźwiękoszczelną mobilną ścianką, sala warsztatowa, aneks kuchenny i biuro.

Odbywać się tam będą m.in. warsztaty (plastyczne szydełkowania, kreatywne, kulinarne), ćwiczenia jogi, nauka gry na ukulele. Planowane są także spotkania seniorów, zuchów i harcerzy.

CAL przy ul. Zachodniej poprowadzi Stowarzyszenie Serce Szczepina, które ma wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej i kulturalnej na tym osiedlu.

To miejsce, to spełnienie marzeń i dopełnienie naszej działalności. Ta nowa przestrzeń pozwoli nam rozwinąć skrzydła. Kiedyś był tu sklep mięsny i warzywniak, teraz to będzie serce aktywizujące cały Szczepin. Wszystkich serdecznie zapraszamy do codziennego korzystania z tego miejsca i angażowania się w jego rozwój - mówi Joanna Klima, prezeska Stowarzyszenia Serce Szczepina.

Oficjalnie otwarcie zaplanowano na dzisiaj na godz. 17:00. Każdy może wziąć w nim udział.

Aktywizacja osiedli jednym z priorytetów miasta

Na mapie Wrocławia są już 23 CAL-e. Miasto planuje otwarcie kolejnych.

W marcu uruchomione zostanie centrum na Zakrzowie przy ul. Wilanowskiej. Na dwuletnie funkcjonowanie wszystkich wrocławskich CAL-i (2025-2026) miasto przeznaczy dotację w wysokości 13 mln złotych.

Wiosną ogłosimy konkurs na aktywizację mieszkańców i mieszkanek dwóch kolejnych osiedli: Widawy i Gajowic. Remonty tych lokali dobiegają końca, więc pozostaje nam wyłonić operatorów, którzy podejmą się pracy z lokalną społecznością, ugruntują swoją pozycję na osiedlu i w przyszłości będą współtworzyć markę Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu - zapowiada Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM we Wrocławiu.