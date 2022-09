Przed nami pięć dni koncertów i nocnych jam sessions. Poznamy także laureatów konkursu na Indywidualność Jazzową 2022. Rusza 58. Jazz na Odrą. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Sprawdź co w programie

/ Materiały prasowe

58. festiwal Jazz and Odrą potrwa od środy do niedzieli we Wrocławiu. W środę wieczorem w Teatrze Muzycznym Capitol festiwal rozpocznie koncert zespołu Marek Kądziela Jazz Ensamble. Po nim wystąpi saksofonista Immanuel Wilkins Quartet i zagra kompozycje z najnowszego krążka, który wydał w tym roku, a jest to jego drugi album zatytułowany „The 7th Hand”.

Podczas festiwalu wystąpi też Jeremy Pelt, jeden z najbardziej wyróżniających się trębaczy w świecie jazzu. Jego koncert będzie jednocześnie polską premierą ostatniego wydawnictwa „Jeremy Pelt – Soundtrack”.

W programie znalazł się też koncert Christiana Scotta, znanego także jako Chief Xian aTunde Adjuah – trębacza, multiinstrumentalisty, kompozytora i producenta.

Na festiwalu pojawi także plejada polskich muzyków

Artur Dutkiewicz Trio zaprezentuje płytę „Comets Sing”, Michał Barański zagra album „Masovian Mantra”, a Bartek Pernal Sextet przedstawi repertuar z krążka „Into the Wild”. Podczas finału publiczność wysłucha natomiast koncertu Piotr Wojtasik Quintet z gościem specjalnym – Anną Marią Jopek.

Nieodłącznym elementem festiwalu jest konkurs na Indywidualność Jazzową Roku. Młodzi muzycy konkurować będą o Grand Prix w wysokości 25 tys. zł ufundowane przez prezydenta Wrocławia i statuetkę Rybotrąbki.

Od tego roku konkurs będzie nosił imię Wojtka Siwka. W ten sposób organizatorzy Jazzu nad Odrą chcieli uhonorować współtwórcę festiwalu, prezesa Fundacji Jazz nad Odrą, a w ostatnich latach także członka Rady Artystycznej, który zmarł 25 czerwca 2022 roku.

Tegoroczny festiwal zagości w przestrzeniach Teatru Muzycznego Capitol oraz Vertigo Jazz Club & Restaurant.

Wydarzenie towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym imprezie jest wystawa 4. edycji konkursu fotograficznego im. Marka Karewicza – MK Jazz Foto. W tym roku jury wybrało, tradycyjnie już, 33 prace, które zostaną zaprezentowane w Teatrze Muzycznym Capitol – wernisaż zaplanowano na 14 września, godz. 16:33. Laureatów poznamy podczas pierwszego koncertu festiwalu o godz. 19:00.

PROGRAM:

14 września (środa)

Teatr Muzyczny Capitol

19:00 Marek Kądziela Jazz Ensemble | Immanuel Wilkins Quartet

Vertigo Jazz Club & Restaurant

23:00 Artur Dutkiewicz Trio „COMETS SING”

Jam session

15 września (czwartek)

Teatr Muzyczny Capitol

19:00 Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings | Jeremy Pelt Quintet

Vertigo Jazz Club & Restaurant

23:00 Aga Derlak Trio

Jam session

16 września (piątek)

Teatr Muzyczny Capitol

19:00 Michał Barański „MASOVIAN MANTRA” | Chief Xian aTunde Adjuah

Vertigo Jazz Club & Restaurant

14:00 I finałowy koncert konkursu na Indywidualność Jazzową 2022

23:00 Tomasz Pruchnicki Quartet

Jam session

17 września (sobota)

Teatr Muzyczny Capitol

19:00 Dominik Wania Trio feat. Darek Oleszkiewicz & Christian Lillinger | Mark Shim Trio feat. Matt Brewer & Damion Reid

Vertigo Jazz Club & Restaurant

14:00 II finałowy koncert konkursu na Indywidualność Jazzową 2022

23:00 Grzegorz Ziółek Quartet

Jam session

18 września (niedziela)

Teatr Muzyczny Capitol

18:00 Gala wręczenia nagród w konkursie na Indywidualność Jazzową 2022 | Ricky Ford Trio feat. Steve McCraven & Michał Barański | Piotr Wojtasik Quintet feat. Anna Maria Jopek

Vertigo Jazz Club & Restaurant

23:00 Bartosz Pernal Sextet „Into the Wild”

Jam session