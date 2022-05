Unikatowe odkrycie w czasie prac remontowych na Twierdzy Srebrna Góra. W czasie oczyszczania fosy znaleziono zabytkowy tasak. Przedmiot, przypominający szablę, może pochodzić z początku XIX wieku. To spora niespodzianka i jedno z największych odkryć ostatnich lat – przyznają pracownicy.

/ Twierdza Srebrna Góra / Facebook

Odkrycia dokonano w czasie oczyszczania fosy z gruzu. Miejscami warstwa kamieni, które obsypały się z murów twierdzy sięga nawet pięciu metrów. Kamienne bloki są duże, dlatego w pracach wykorzystywana jest niewielka koparka.



Akurat stałem przed koparkowym i mówię „chłopaki zejdźcie, poparzcie, bo tutaj pojawi się już czarna ziemia, czyli jakaś warstwa historyczna, nie gruz”. Macham, pokazuję ręką, patrzę, przetarłem kawałek gruzu, patrzę rękojeść mosiężna szabli. Podnoszę, chłopaki zeskoczyli z koparki i prawie się popłakaliśmy - mówi Grzegorz Basiński, kierownik do spraw remontowo-konserwatorskich Twierdzy Srebrna Góra.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być pruski lub francuski tasak. Znalezisko zostało pilnie wysłane do konserwacji, po której zostanie zeskanowane w technologii 3D. Później materiał trafi do specjalistów w różnych miejscach, którzy pomogą w dokładnym opisaniu odkrycia.



Co ciekawe, w srebrnogórskiej twierdzy przed laty działało Muzeum Wojen Śląskich. Znajdowała się tu okazała kolekcja białej broni. Część przekazów mówi o tym, że po II wojnie światowej kolekcję rozkradła Armia Radziecka. Nie wszystkie przedmioty jednak wywieziono. Fragmenty zbiorów miały być wrzucone do fosy i zakopane.





To nie pierwsze znalezisko w czasie prowadzonych na Twierdzy Srebrna Góra prac. Wcześniej trafiono na pozostałości ceramicznych naczyń. Te odkryto w latrynie, a biorąc pod uwagę fakt, że naczynia są rozbite, trafiono na przedmioty, które przed laty wyrzucano, bo były zniszczone.

Pracownicy twierdzy liczą, że to nie ostatnie odkrycie w czasie trwającego remontu. To rewitalizacja twierdzy obejmująca między innymi przygotowanie nowych przestrzeni wystawienniczych, hostelu czy restauracji. Projekt wart jest ponad 12 milionów złotych i powinien zakończyć się za dwa lata.