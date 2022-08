Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przekaże 2 mln złotych na wyprawki dla 10 tysięcy dzieci z Ukrainy, które chodzą do wrocławskich publicznych szkół i przedszkoli. Uczniowie w zależności od wieku dostaną: kredki, farby, zeszyty i przybory do pisania.

/ wroclaw.pl / Internet

Przygotowaniem wyprawek zajmie się jedna z organizacji pozarządowych. Do 11 sierpnia trwa konkurs, w którym można składać oferty.

Wyprawki szkolne trafią do młodych ludzi z Ukrainy, którzy w związku wojną przyjechali do Polski. Dzieci lub młodzież muszą być we Wrocławiu i chodzić do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta.

Łącznie powstanie 10 tysięcy zestawów. To, co znajdzie się w placaku lub worku będzie zróżnicowane i dostosowane do potrzeb poszczególnych grup wiekowych.

Przykładowo dzieci w publicznych przedszkolach dostaną kredki, flamastry, plastelinę, farby, blok do malowania farbami czy pędzle. Dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych zostaną przygotwane długopisy, ołówki, kolorowe cienkopisy i zakreślacze, zeszyty, przybory geometryczne, temperówka i gumka do mazania.

Wydawanie wyprawek ma przebiegać stosownie do potrzeb, w dwóch etapach. Do 16 września będzie trwać pierwszy etap dystrybucji, a do 30 listopada kolejny.