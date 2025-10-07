Rodzice czteroletniej dziewczynki zmarli w wyniku zatrucia i przegrzania organizmu. Dziewczynka została sierotą po tym, jak matka i ojciec zostali znalezieni martwi w hotelowej wannie z gorącą wodą. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a sekcja zwłok wykazała obecność alkoholu i narkotyków w organizmach zmarłych. O sprawie pisze "Daily Mail".
W brazylijskim mieście Sao Jose doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. 37-letni funkcjonariusz policji wojskowej Jeferson Luiz Sagaz oraz jego 41-letnia partnerka Ana Carolina Silva, właścicielka salonu kosmetycznego, zmarli podczas pobytu w motelu. Para świętowała czwarte urodziny swojej córki, spędzając dzień na wspólnej zabawie, a wieczorem we dwoje udali się do klubu nocnego.