Tragiczne okoliczności śmierci - gorąca woda i używki

Z informacji przekazanych przez rodzinę wynika, że po imprezie urodzinowej rodzice nie odebrali dziewczynki, która nocowała u siostry Jefersona. W związku z tym zaniepokojeni bliscy zgłosili zaginięcie. Ciała odnaleziono w wannie, w której temperatura wody sięgała 50 st. C. W pokoju hotelowym działał również ogrzewacz powietrza ustawiony na maksymalną moc.

Przyczyną obu zgonów było zatrucie egzogenne, sprzyjające procesowi udaru cieplnego z intensywnym odwodnieniem, załamaniem termicznym, co doprowadziło do niewydolności narządów i śmierci - wyjaśniła główna lekarz medycyny sądowej Andressa Boer Fronza. Badania toksykologiczne wykazały obecność kokainy oraz bardzo wysokie stężenie alkoholu we krwi obojga zmarłych.

Policja wyklucza udział osób trzecich

Sprawą zajęła się miejscowa policja, która przeprowadziła aż 16 ekspertyz obejmujących m.in. dokładne oględziny pokoju hotelowego, samochodu oraz nagrań z kamer monitoringu. Wykluczono możliwość porażenia prądem, utonięcia, zatrucia tlenkiem węgla czy udziału osób trzecich.

Okoliczności w połączeniu z substancjami znalezionymi w organizmach ofiar pozwoliły stwierdzić, że śmierć była nagła, lecz niezwiązana z interwencją osób trzecich - przekazał szef lokalnej policji Felipe Simao Gomes.

Rodzina i znajomi zszokowani

Rodzina zmarłej kobiety odniosła się do spekulacji na temat narkotyków. Odrzucają oni sugestie, jakoby Ana Carolina zażywała je regularnie. Bliscy podkreślają, że para była razem niemal 20 lat i nigdy nie było mowy o przemocy. Znajomi opisują ich jako osoby towarzyskie. Zwracają też uwagę, że zmarła para nie wykazywała skłonności do nadmiernego korzystania z używek.

Policja przyznaje jednak, że połączenie alkoholu, narkotyków i wysokiej temperatury mogło okazać się śmiertelne. Możliwe, że fizyczna kondycja obojga okazała się za słaba, aby wytrzymać obecność takich substancji, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem - ocenił szef miejscowej policji.

Największą tragedią tej historii jest los czteroletniej dziewczynki, która z dnia na dzień została sierotą. Sprawą opieki nad dzieckiem zajęli się najbliżsi krewni.