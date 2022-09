Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z Wrocławia ruszyło z kampanią "Rak Chadza Wspak". Zaprasza mieszkańców regionu na darmowe badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

/ Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu / Internet

Kampanię społeczną "Rak chadza wspak" prowadzi Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Jednak badania można wykonywać nie tylko w siedzibie szpitala onkologicznego, ale również w innych placówkach oraz w cytobusie. Przejechał on już w regionie 900 kilometrów i z badań skorzystało w nim ponad 400 kobiet.

Na badania można się rejestrować online. Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne mogą się zapisywać w kilkudziesięciu placówkach na Dolnym Śląsku. Mogą z nich skorzystać również młodsze kobiety, szczególnie te, które w rodzinie miały przypadki zachorowań na raka.

Kluczem do skutecznego leczenia onkologicznego jest wczesna diagnostyka, na którą każdy musi się zgłosić sam. Dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce mamy dzisiaj możliwość wykrycia zmian nowotworowych na tak wczesnym etapie, że pozwala to na stuprocentowe wyleczenie - mówi Paweł Zawadzki, dyrektor ds. rozwoju DCOHiP.

Profesor Rafał Matkowski z Centrum Chorób Piersi przypomina, że właśnie rak piersi jest najczęstszym nowotworem, który doprowadza do śmierci pacjentek.

Niestety, co czwarta pacjentka, która zachorowała na ten nowotwór umiera. Tymczasem pomimo tylu możliwość badań i wcześniejszego wykrycia choroby, co bardzo zwiększa szanse na pełne wyleczenie, Polki niechętnie uczestniczą w badaniach przesiewowych - zaznacza lekarz.

Podkreśla też, że Polska jest krajem, w którym takie badania są bezpłatne i paradoksem jest fakt, że mimo to nie chcemy tych badań wykonywać. Dlatego też bardzo zachęcamy, by w ramach tej kampanii poddać się badaniom. Październik to jest miesiąc profilaktyki onkologicznej. Warto się zmobilizować i przebadać - dodaje profesor.