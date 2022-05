Widownia z miejscami siedzącymi dla 600 osób, transmisje i retransmisje finałowych meczów Energa Basket Ligi, strefa gastronomiczna, konkursy, turniej koszykarski i studio komentatorów. Na to wszystko można liczyć w strefie kibiców koszykarskiego Śląska Wrocław, która powstała przy wrocławskiej Hali Stulecia.

Strefa Kibica przy wrocławskiej Hali Stulecia / Jacek Sutryk / Facebook

Dziś o godzinie 17 w strefie kibiców przy Hali Stulecia będzie można obejrzeć retransmisję pierwszego meczu finałowego.

Koszykarze Śląska Wrocław zrobili pierwszy krok w walce o mistrzostwo Polski. We wtorek pokonali Legię Warszawa 76:72 (27:18, 17:25, 18:14, 14:15). Hala Stulecia wypełniła się do ostatniego miejsca i przypomniały się stare czasy, kiedy bilety na mecze koszykarskiego Śląska były towarem mocno pożądanym. Nawet mecze polskiej reprezentacji siatkarzy podczas mistrzostw świata w 2014 roku nie wzbudzały tak ogromnego zainteresowania.

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 1-0 dla Śląska. Drugi mecz zostanie rozegrany w czwartek we wrocławskiej Hali Orbita.

Śląsk Wrocław: Travis Trice 22, Aleksander Dziewa 18, Ivan Ramljak 10, Kerem Kanter 8, Łukasz Kolenda 8, Kodi Justice 8, D’mitrik Trice 2, Michał Gabiński 0, Martins Meiers 0, Szymon Tomczak 0.

Legia Warszawa: Robert Johnson 24, Raymond Cowels III 14, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 10, Łukasz Koszarek 7, Jure Skific 6, Dariusz Wyka 6, Grzegorz Kulka 3, Grzegorz Kamiński 2, Jakub Sadowski 0.

Transmisja na żywo drugiego meczu finałowego rozpocznie się w strefie kibiców koszykarskiego Śląska Wrocław w czwartek o godzinie 20:30. Hala opublikowała także program strefy na kolejne dni.