Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA. Powodem jest - jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada - podejrzenie kupna dyplomu Collegium Humanum.

Jacek Sutryk / Maciej Kulczyński / PAP

O zatrzymaniu Jacka Sutryka poinformował na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci CBA zatrzymali prezydenta Wrocławia. Po zakończeniu czynności procesowych został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach" - dodał.

"Jackowi S. zostaną postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum" - przekazał natomiast Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak zaznaczył, szczegóły zostaną przekazane po "zakończeniu czynności".

Sprawa wątpliwości dotyczących dyplomu MBA Jacka Sutryka

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się nieoficjalnie, że powodem zatrzymania było kupienie dyplomu.

To przestępstwo z artykułu mówiącego o fałszerstwie dokumentów, za które grozi 5 lat więzienia. Sprawa wątpliwości dotyczących dyplomu MBA Jacka Sutryka pojawiła się między innymi w kampanii do ostatnich wyborów samorządowych. Samorządowiec tłumaczył się z uzyskania tego dyplomu, opublikował dowód opłaty za studia w 2020 roku, tyle że od tej wpłaty do wydania dokumentu minął niewiele ponad miesiąc - zauważa Krzysztof Zasada.

Dziennikarz RMF FM ustalił także, że prezydent Wrocławia został rano - przed 7 - zatrzymany w domu. Potem funkcjonariusze pojechali do wrocławskiego magistratu.

Jacek Dobrzyński na konferencji prasowej poinformował, że zatrzymanie Jacka Sutryka odbyło się bardzo spokojnie. Bez żadnych ekscesów czy sensacji - powiedział.

Sutryk: Nie posługuję się tym dyplomem

18 kwietnia Jacek Sutryk był gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24. Prowadzący Piotr Salak pytał prezydenta Wrocławia o nieprawidłowości wokół Collegium Humanum.

Nikt nie stwierdził, że te dyplomy są nieważne, dużo ludzi dało się nabrać na tę szkołę, ja także. Nie posługuję się tym dyplomem, jestem dumnym absolwentem socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim i to mi dzisiaj wystarcza do tego, żeby odpowiadać za Wrocław - tłumaczył wówczas prezydent Wrocławia.

Komunikat wrocławskiego magistratu

Nie będziemy komentować tej sprawy - usłyszała dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska od rzeczniczki wrocławskiego magistratu Agaty Dzikowskiej.



"Urząd Miasta Wrocławia funkcjonuje normalnie i wypełnia swoje codzienne zadania. W przypadku każdej nieobecności Prezydenta Wrocławia decyzje związane z funkcjonowaniem miasta podejmuje pierwszy zastępca, to znaczy Pani Wiceprezydent Renata Granowska" - przekazał magistrat na Facebooku

Zamieszczono także oświadczenie Jacka Sutryka z 3 marca 2024: "Szanowni Państwo, podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce korzystałem z oferty edukacyjnej Collegium Humanum, którą opłaciłem z własnej kieszeni, a dwusemestralne studia zakończyłem zdanym egzaminem. Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce decyzję o podjęciu studiów podjąłem po zapoznaniu się z ofertą i akredytacjami ministerstwa. Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce czuję się w tej sprawie osobą pokrzywdzoną i oczekuję jej szybkiego wyjaśnienia przez odpowiednie służby państwowe (...)".

W komunikacie magistrat poinformował również, że "Jacek Sutryk już wcześniej prosił, by pisząc o nim w przekazach medialnych, posługiwać się jego wizerunkiem i pełną wersją imienia i nazwiska".

Pojawiają się już pierwsze komentarze wśród miejskich radnych opozycji. Jakub Nowotarski z klubu PO i prezes Akcji Miasto mówi wprost: "Od dawna wiemy, że sprawa (dyplomu MBA Jacka Sutryka - przyp. red.) budziła kontrowersje i jako Akcja Miasto domagaliśmy się wyjaśnień. Liczbę, że teraz wreszcie je dostaniemy".



O co chodzi w aferze Collegium Humanum?

Sprawa Collegium Humanum dotyczy nieprawidłowości na uczelni niepublicznej. Do tej pory do tej sprawy zostało zatrzymanych 28 osób, które usłyszały łącznie 150 zarzutów - przypomniał rzecznik szefa MSWiA.

Dodał, że to śledztwo jest rozwojowe, a wcześniej w tej sprawie CBA zatrzymało m.in. b. rektora Collegium Humanum Pawła C. i b. europosła Ryszarda Cz.

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze CBA pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Collegium Humanum obecnie nosi nazwę Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia.

Prywatna uczelnia powstała w 2018 r. w Warszawie. Miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy pozwalają m.in. na ubieganie się o posady w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.