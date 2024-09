Prawdopodobnie pod wpływem wysokiej temperatury doszło do awarii rozjazdu kolejowego w pobliżu ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu – powiedziała dla RMF FM Marta Pabiańska z PKP PLK. Awaria ma miejsce w newralgicznym punkcie – to brama dla pociągów, które jadą na Dworzec Główny.