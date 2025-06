W sobotę wieczorem odbędzie 11. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Do biegu na dystansie 21 km i 97,5 m zapisała się rekordowa liczba uczestników: 15 tysięcy. Biegacze wyruszą na ulice Wrocławia o godz. 22. Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

Nocny Półmaraton we Wrocławiu (2019 r.) / Maciej Kulczyński / PAP

To już jedenasta edycja wrocławskiego nocnego półmaratonu - jednej z największych imprez biegowych w Polsce, bardzo popularnej wśród biegaczy ze względu na nocną scenerię Wrocławia. W imprezie udział zadeklarowało 15 tys. osób - to rekordowa liczba. Start nastąpi o godzinie 22:00 ze stadionu Olimpijskiego (osiedle Zalesie). Dystans do przebiegnięcia wynosi 21 km 97,5 metra (połowa dystansu maratońskiego). Koniec imprezy przewidywany na godz.1:30 w nocy z soboty na niedzielę. Meta znajdzie się również na Stadionie Olimpijskim. Organizatorem imprezy jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

Nocny Wrocław Półmaraton - trasa

Trasa biegu wiedzie ze stadionu przez aleję Różyckiego, most Szczytnicki, plac Grunwaldzki, most Grunwaldzki, ulice Pułaskiego, Kościuszki, Dworcową, Piłsudskiego, Kołłątaja, Piotra Skargi, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Podwale, Świdnicką, Piłsudskiego, Sądową, Podwale, Ruską, Białoskórniczą, Nowy Świat, mosty Pomorskie, ulicę Dubois, mosty Uniwersyteckie, ulice Grodzką, Piaskową, św. Jadwigi, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, most Pokoju, plac Powstańców Warszawy, Traugutta, plac Społeczny, most Grunwaldzki, plac Grunwaldzki, ulice Curie-Skłodowskiej, Wajdy, Wróblewskiego, Aleję Wielkiej Wyspy i Mickiewicza na stadion.

Wideo youtube

Miasteczko z atrakcjami, strefą aktywności, jedzeniem i muzyką będzie otwarte na Stadionie Olimpijskim w sobotę od godz. 12:00.

Otwarcie trybun zaplanowano na godz. 15:30.

Półmaraton we Wrocławiu: zakaz postoju

Od sobotniego poranka obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju na ulicach:

Różyckiego - fragment od Paderewskiego do Chopina - dla obu kierunków;

Kościuszki - między Dworcową a Pułaskiego - obie strony;

Dworcowa - między Kościuszki a pl. Konstytucji 3 Maja po lewej stronie;

Piotra Skargi - od ul. Kościuszki do numeru 31 (strona prawa) i zatoka przy Bastionie Sakwowym (strona prawa);

Kazimierza Wielkiego - zatoka przy NBP - strona prawa;

Podwale - od skrzyżowania Krupniczej z Sądową do ul. Muzealnej - dla obu kierunków;

Podwale - miejsca parkingowe przy sądzie - strona prawa;

Podwale - od ul. Łąkowej do ul. Muzealnej - strona lewa;

Podwale - parking przy komendzie policji - strona prawa;

Podwale - od ul. Łąkowej do ul. Świdnickiej - dla obu kierunków;

Podwale - od ul. Krupniczej do pl. Orląt Lwowskich - dla obu kierunków;

Białoskórnicza - od ul. św. Mikołaja do ul. Łaziennej - strona prawa (zatoka);

Pomorska przy bulwarze Zwierzyckiego - strona lewa;

Dubois - od ul. Pomorskiej do ul. Drobnera - strona prawa;

Drobnera - od ul. Dubois do Cybulskiego - strona prawa;

Purkyniego, między Piastowską a Janickiego - strona prawa (miejsca parkingowe);

Krasińskiego, od Frycza Modrzewskiego do Purkyniego (w tym zatoka przy Hali Targowej) - strona lewa;

Krasińskiego - od ul. Purkyniego do bramy szkoły podstawowej 29 - strona prawa (zatoka),

Sienkiewicza - od pl. Bema do Wyszyńskiego - strona prawa;

Curie-Skłodowskiej - od numeru 83/85 do Wybrzeża Wyspiańskiego;

Kopernika - od miejsca wbiegnięcia z terenu Hali Stulecia do ul. Dembowskiego - strona prawa;

Dembowskiego - od ul. Kopernika do Alei Wielkiej Wyspy - obie strony;

Moniuszki - od Paderewskiego do Chopina - oba kierunki;

Śniadeckich - między Chopina a Kochanowskiego - oba kierunki.

Nocny półmaraton we Wrocławiu - utrudnienia dla kierowców

Z powodu nocnego półmaratonu z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy. Ruch na ulicach będzie funkcjonował normalnie do godz. 19:00. Około godziny 19:30 mogą pojawić się utrudnienia wynikające ze wzmożonego ruchu w okolicy stadionu i na drogach dojazdowych.Następnie odcinki ulic znajdujących się na trasie będą zamykane (po 20:30) i otwierane stopniowo po przebiegnięciu ostatnich zawodników.Przywrócenie normalnego ruchu na ostatnim odcinku trasy przewidywane jest około godziny 02:00.

Nocny półmaraton we Wrocławiu - utrudnienia na ulicach / materiały prasowe/materiały zewnętrzne /

Nocny półmaraton we Wrocławiu - utrudnienia dla pasażerów

Z utrudnieniami muszą liczyć się także pasażerowie. Wieczorem część tramwajów i autobusów zmieni trasy. Zawieszone autobusy 146 i 149 od 20:00 do końca dnia.

Zawieszone tramwaje 0, 1 i 16 od 20:30 do końca dnia.

Zawieszone tramwaje 11 i 19 od 21:30 do końca dnia.

Nie będzie kursu autobusu nocnego 250 o godz. 23:34 z Dworca Głównego.

Nie będzie kursu autobusu nocnego 253 o godz. 23:52 ze Świdnickiej na Sępolno.

Pracownicy Centrum Sterowania Ruchem, pracujący na monitoringu, będą podejmowali na bieżąco korekty sygnalizacji świetlej w miejscach, gdzie będzie można dodatkowo udrażniać ruch.