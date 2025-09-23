Bosch wstrzymał budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (Dolnośląskie). Inwestycja była szacowana na 1,2 mld zł, a pracę miało znaleźć w niej pół tysiąca osób. Niemiecki koncern tłumaczy, że powodem decyzji jest rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie, która negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Firma zastrzega, że plany dotyczące nowego zakładu w przyszłości mogą zostać zrewidowane.

Dobromierz, woj. dolnośląskie. W tej miejscowości Bosch planował budowę fabryki pomp ciepła. / Tytus Żmijewski / PAP

Powodem wstrzymania inwestycji są prognozy związane z wolniejszym niż pierwotnie zakładano wzrostem zapotrzebowania na pompy ciepła - poinformowali przedstawiciele koncernu w odpowiedzi na pytania zadane przez PAP.

W związku z tym Grupa Bosch podjęła decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Zakład miał uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, która obejmuje fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji - potwierdziła Magdalena Kołomańska, kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce.

Kołomańska wskazała, że "rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła". Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy niż wcześniej zakładano - wyjaśniła.

Przedstawiciele firmy Bosch wyrazili przekonanie, że popyt na pompy ciepła będzie się w przyszłości umacniał ze względu na konieczność osiągnięcia ustalonych celów klimatycznych, a gdy to nastąpi, plany dotyczące nowego zakładu zostaną poddane ponownej analizie.

O planach budowy fabryki w Polsce firma Bosch poinformowała w 2023 r. Inwestycja miała powstać w Dobromierzu w powiecie świdnickim, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park.

Produkcja w nowym zakładzie miała ruszyć na przełomie 2025 i 2026 r. Inwestor zapewniał, że do 2027 r. w fabryce powstanie 500 miejsc pracy.

Według ówczesnych danych zapotrzebowanie na pompy ciepła w Polsce rosło w o kilkadziesiąt procent rok do roku. Przedstawiane wówczas prognozy przewidywały, że w ciągu dekady w UE ma zostać zainstalowanych 30 mln pomp ciepła.

To kolejna zła informacja dla mieszkańców tego regionu. Grupa Apator ogłosiła zamiar likwidacji swojej spółki zależnej FAP Pafal w Świdnicy. Decyzja ta kończy ponad 120-letnią historię zakładu, który przez dekady był jednym z filarów lokalnego przemysłu i ważnym pracodawcą w regionie.