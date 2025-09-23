125 pomysłów znalazło się na liście 12. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2026 w Lublinie. Od wtorku mieszkańcy mogą głosować na cztery wybrane projekty - dwa dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie. Do podziału jest ponad 17 mln zł.

Rozpoczęło się głosowanie w 12. edycji budżetu obywatelskiego Lublina / Shutterstock

"Głosowanie potrwa do 10 października" - poinformowała Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

W budżecie obywatelskim na przyszły rok do rozdysponowania jest 17,2 mln zł.

Z tej puli w pierwszej kolejności każda z 27 dzielnic Lublina otrzyma po 400 tys. zł na projekty, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu. Aby dany projekt dzielnicowy mógł być zrealizowany, musi uzyskać co najmniej 100 głosów.

Pozostała kwota trafi na projekty ogólnomiejskie, z czego 1,2 mln zł przeznaczono na finansowanie tzw. działań miękkich - np. wydarzeń kulturalnych czy sportowych, a resztę - na inwestycje infrastrukturalne, dotyczące budowy czy remontów.

Zasady głosowania

Podobnie jak w ubiegłych latach, mieszkańcy będą mogli oddać głos na dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie.

Głosować można online lub tradycyjnie w formie papierowej w 38 punktach zlokalizowanych w Biurach Obsługi Mieszkańców i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ>>>

Zgłoszone projekty

Do 12. edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Lublina zgłosili w sumie 182 projekty. Po weryfikacji, rozpatrzeniu odwołań i modyfikacjach części projektów za zgodą ich autorów, ostatecznie na liście tych poddanych pod głosowanie znalazło się 125 pomysłów - w tym 80 dzielnicowych i 45 ogólnomiejskich.

Wśród zgłoszonych propozycji są inwestycje infrastrukturalne, dotyczące np. remontów dróg, skwerów, a także inne inicjatywy - np. murale na ścianach i przystankach, zielone strefy odpoczynku czy ogrody deszczowe.

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Lublina wybrali do realizacji na 2025 rok 37 przedsięwzięć za ponad 14 mln zł.

Najwięcej, bo 2011 głosów zdobyła budowa boiska sportowego na Osiedlu Skarpa przy Szkole Podstawowej nr 28 za 1 mln zł. Do realizacji wybrano też m.in. budowy parkingów, remonty fragmentów różnych ulic, a także utworzenie miejsc wypoczynkowych nad Zalewem Zemborzyckim czy umożliwienie bezpłatnego dostępu do książek elektronicznych.