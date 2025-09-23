Sławomir Jędrzejczyk i Sławomir Staszak zostali powołani do zarządu Orlenu. Jędrzejczyk zostanie wiceprezesem zarządu ds. finansowych, a Staszak - po rezygnacji z funkcji prezesa Energi - będzie członkiem zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej w Orlenie.

Sławomir Jędrzejczyk i Sławomir Staszak / Tomasz Gzell/Adam Warżawa / PAP

Rada Nadzorcza powołała do zarządu Orlenu Sławomira Jędrzejczyka na funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Stanowisko obejmie 24 września. Z kolei Sławomir Staszak 29 września zostanie członkiem zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej.

Jednocześnie zarząd Energi poinformował, że Staszak zrezygnował z członkostwa w zarządzie spółki i pełnienia funkcji jej prezesa z dniem 29 września 2025 roku.

Kim jest Sławomir Jędrzejczyk?

Jędrzejczyk ma blisko 30-letnie doświadczenie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2008-2017 był wiceprezesem ds. finansowych w PKN Orlen oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Unipetrol a.s., członkiem zarządu Orlen Lietuva i członkiem rady dyrektorów Orlen Upstream Kanada. Do najważniejszych zadań Jędrzejczyka należała realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną. Odpowiadał m.in. za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw i relacje inwestorskie. W latach 2017-2025 Jędrzejczyk był m.in. inwestorem i niezależnym członkiem rad nadzorczych.

Jędrzejczyk jest absolwentem Senior Executive Program London Business School, Association of Chartered Certified Accountants ACCA oraz Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektroniki.

Kim jest Sławomir Staszak?

Sławomir Staszak od 20 kwietnia 2024 r. jest członkiem zarządu spółki Energa, jest również przewodniczącym rad nadzorczych Energi Operator i spółki Baltic Offshore Service Solution, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Energi Obrót oraz wiceprezesem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Ma spore doświadczenie w sektorze energetycznym, a także w zarządzaniu, opracowywaniu i wdrażaniu rozbudowanych systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, również w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego i holdingowego oraz prawa rynku kapitałowego. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek i fundacji - m.in. w radzie nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Roszady w zarządzie Orlenu

Sławomir Jędrzejczyk i Sławomir Staszak zajmują miejsca odwołanych w trakcie trwającej kadencji zarządu wiceprezes ds. finansowych Magdaleny Bartoś oraz członka zarządu Artura Osuchowskiego, odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój i transformację energetyczną. Rada nadzorcza, odwołując ich, nie podała powodów tych decyzji.

Do czasu objęcia stanowisk przez wybranych w konkursie Sławomira Jędrzejczyka i Sławomira Staszaka, zarząd Orlenu ma nadal jeszcze 7-osobowy skład. Zasiadają w nim: prezes Ireneusz Fąfara, Witold Literacki - wiceprezes ds. korporacyjnych i pierwszy zastępca prezesa, Robert Soszyński - wiceprezes ds. operacyjnych oraz Ireneusz Sitarski - wiceprezes ds. handlu hurtowego i logistyki, a także członkowie zarządu - Wiesław Prugar, który odpowiada za segment upstream - wydobycie, odpowiedzialny za sprzedaż detaliczną Marek Balawejder i Marcin Wasilewski, któremu podlega obszar technologii.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład jego zarządu może wchodzić od 5 do 11 członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu.