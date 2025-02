Na to wydarzenie zawodnicy i kibice czekają cały rok. Już 22 lutego w Karpaczu odbędzie się XI Zimowy Ultramaraton Karkonoski. 400 biegaczy przekroczy linię startu w Szklarskiej Porębie i będzie zmagać się z górami w zimowej odsłonie. Przed nimi wymagające 48 km, zakończone metą w Karpaczu. Bieg jest memoriałem Tomka Kowalskiego - alpinisty i ultramaratończyka, który zginął w 2013 roku podczas zimowej wyprawy na Broad Peak.

Nadciąga XI Zimowy Ultramaraton im. Tomka Kowalskiego / Materiały prasowe

Zimowy Ultramaraton Karkonoski od samego początku zyskał miano jednych z najtrudniejszych, odbywających się o tej porze roku, zmagań w Polsce. Był też pierwszym zorganizowanym w kraju (a może i w Europie) zimowym ultramaratonem. Chętnych zawodników, chcących zmierzyć się z tym sportowym wyzwaniem, nie brakuje. Pomimo wysokich wymogów kwalifikacyjnych, takich jak m.in. ukończenie przynajmniej dwóch biegów górskich na dystansie minimum maratonu (42 km), chęć udziału w zawodach zgłosiło w tym roku ponad 1200 osób. Spośród nich organizatorzy na drodze losowania wyłonili 400 sportowców.

Pobiegną wzdłuż głównej grani

Trasa ZUK-a będzie liczyć 48 km. Biegacze wystartują o godz. 7:30 ze Szklarskiej Poręby w kierunku Hali Szrenickiej. Dalej przez Szrenicę, Śnieżne Kotły, Przełęcz Karkonoską, Śnieżkę, Przełęcz Okraj, Budniki aż do Karpacza, gdzie będą finiszować na mecie. Pogoda i warunki, jakie zafundują góry w zimowej odsłonie, do ostatniej chwili pozostaną niewiadomą. Wzorem lat ubiegłych uczestnicy powinni być przygotowani na silne podmuchy wiatru, zaśnieżone i oblodzone szlaki, mgłę pogarszającą widoczność, a także opady śniegu w wyższych partiach. Ekstremalne warunki najpewniej zafunduje Śnieżka - najwyższy szczyt Karkonoszy.

Trasa jak co roku będzie trudna i postawi przed biegaczami wiele wyzwań. Warunki pogodowe to jedno, ale ZUK to też próba charakteru i wytrwałości. Dlatego zachęcamy do kibicowania zawodnikom na trasie np. w Domu Śląskim, na Równi pod Śnieżką czy Przełęczy Okraj, gdzie będą punkty odżywcze i oczywiście na mecie na deptaku w Karpaczu (ul. Konstytucji 3-go Maja na wysokości Hali Sportowo-Widowiskowej). Bardzo liczymy na kibiców i w tym roku. Wierzcie, że wasze wsparcie jest bezcenne - mówi Agnieszka Korpal, organizatorka Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego.

Prelekcja, filmy i wspólne kibicowanie

Bieg jest zaplanowany na sobotę, jednak już w piątek (21 lutego) w ramach ZUK-a odbędą się wydarzenia towarzysząca. Na godz. 18:00 zaplanowano projekcję filmu "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" w reżyserii Elizy Kubarskiej. Dalej w programie prelekcja gościa wieczoru Sebastiana Kawy - wybitnego pilota szybowcowego, wielokrotnego mistrza świata i rekordzisty w konkurencjach szybowcowych, a także pierwszego człowieka w historii, który ma na koncie przelot szybowcem nad K2. Właśnie o tym wyczynie i locie nad Broad Peakiem opowie podczas swojej prelekcji. Na zakończenie piątkowego wieczoru wyświetlony zostanie film "TOMEK", czyli wspomnienie Tomka Kowalskiego.

Wydarzenia towarzyszące ZUK-owi, które planujemy na wieczór poprzedzający zawody są taką nieodłączną częścią. Chcemy, aby zarówno zawodnicy, wolontariusze, kibice mogli się spotkać i spędzić wspólnie czas. Zależy nam też, aby za sprawą pokazów wybranych filmów i prelekcji przekazać wartości i zainspirować innych do podejmowania nie tylko sportowych wyzwań - podkreśla Anna Kautz, organizatorka Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego .

Prelekcja i pokazy filmów odbędą się w Centrum Integracji, Edukacji i Kultury w Karpaczu. Wstęp wolny.

ZUK pamięci Tomka Kowalskiego

Zimowy Ultramaraton Karkonoski jest memoriałem Tomka Kowalskiego. W tym roku minie 12 lat od jego śmierci podczas zimowej wyprawy na Broad Peak i pierwszego w historii zimowego wejścia na ten szczyt przez czterech polskich himalaistów (w tym Tomka). Tomek był ultramaratończykiem, zapalonym sportowcem, alpinistą, himalaistą, człowiekiem, który kochał życie i spełniał marzenia. Zdobył kilkanaście szczytów m.in. Mont Blanc, Kilimandżaro, Elbrus, Aconcaguę oraz cztery z pięciu siedmiotysięczników wchodzących w skład Śnieżnej Pantery.

Góry kojarzą się z nim nierozerwalnie. W nich trenował, wspinał się, tam został na zawsze. Bliskim Tomka zależało, aby uczcić jego pamięć wyjątkowym, ale też trudnym i wymagającym wydarzeniem, w którym sam Tomek chciałby wziąć udział. Od lat Zimowy Ultramaraton Karkonoski to z jednej strony zawody, a z drugiej też okazja do wspomnień i spotkań znajomych, przyjaciół i rodziny Tomka.

XI Zimowy Ultramaraton Karkonoski jest dofinansowany przez: Miasto Karpacz, Województwo Dolnośląskie oraz Miasto Jelenią Górę. Głównym partnerem technicznym jest HOKA.

Więcej szczegółów na stronie: www.ultramaratonkarkonoski.pl