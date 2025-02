Półtora miesiąca pozostało do startu kolejnej edycji Cracovia Maratonu. To już ostatnia chwila, by ruszyć z intensywnymi treningami. W czwartek biegających przy krakowskich Błoniach wypatrywał reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Uczestnicy Cracovia Maraton w 2024 r. (Zdjęcie ilustracyjne) / Łukasz Gągulski / PAP W popularnej lokalizacji w stolicy Małopolski nie brakowało chętnych do biegania, mimo dość chłodnej, około pięciostopniowej aury. Reporter RMF FM, pytając o strój na takie warunki, usłyszał od jednego ze sportowców, że "większość ciała musi być przykryta". Ale jak nogi są rozgrzane, to wydaje mi się, że nawet przyjemniej jest biegać w krótkich spodenkach - dopowiedział mężczyzna. Ja preferuję trochę cieplej, dlatego długie spodnie i odzież termoaktywna. Wolę się później rozebrać, niż zmarznąć - powiedział inny. Cracovia Maraton to 42 kilometry trasy, ale jeśli dla kogoś to za dużo, może spróbować swoich sił w widowiskowym i krótszym biegu nocnym. 10 kilometrów po nocnym Krakowie. Nie ma drugiego tak uroczego biegu w Polsce - zachwalała w rozmowie z RMF FM Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Bieg nocny odbędzie się 5 kwietnia, a Cracovia Maraton - dzień później. 22. Cracovia Maraton i 10. Bieg Nocny Cracovia Maraton jest organizowany od 2002 r. Jak podaje na swojej stronie organizator, trasa 22. edycji imprezy, ponownie zostanie poprowadzona malowniczymi zakątkami miasta. Zapisać się można tylko do 25 marca, a limit uczestników wynosi 7500. Więcej informacji na temat Cracovia Maraton, a także możliwość zapisania się znajdziecie: TUTAJ . Z kolei Krakowski Bieg Nocny ruszy w tym roku już po raz dziesiąty. Start jest zaplanowany na 5 kwietnia, na godzinę 20:30. Zapisy również potrwają do 25 marca. Więcej informacji i możliwość dołączenia znajdziecie: TUTAJ . Zobacz również: Krótka była przygoda Huberta Hurkacza w Marsylii

