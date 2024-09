Ponad pół promila alkoholu miała w organizmie 25-latka zatrzymana do kontroli przez policjantów w Lubinie w woj. dolnośląskim. Kobieta wiozła dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Maluchy nie miały zapiętych pasów i podróżowały bez wymaganych przepisami fotelików. Dzieci trafiły do placówki interwencyjnej, a ich mama do policyjnej celi.