Od października bilety komunikacji miejskiej we Wrocławiu można kupić również przez aplikację „Jak dojadę”. To ułatwienie przede wszystkim dla turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska - podkreśla miasto w swoim komunikacie.

wroclaw.pl / Oleksandr Poliakovsky /

Od czterech lat we Wrocławiu można korzystać m.in. z kasowników Open Payment System - to oznacza, że za bilet na autobus czy tramwaj można zapłacić zbliżeniowo kartą. Zainstalowano ponad 2800 nowych elektronicznych kasowników - po kilka w każdym pojeździe. Do tego do dyspozycji jest 170 nowoczesnych automatów biletowych.

"Lubimy kupować w aplikacjach"

Obecnie około 45 proc. wartości całej sprzedaży biletów stanowią transakcje zbliżeniowe.

Ale widzimy inny trend. Coraz częściej Polacy korzystają z aplikacji, pod które podpięte są karty płatnicze lub jest możliwość dokonywania mikro płatności za ich pośrednictwem w smartfonie. Po prostu lubimy kupować różne usługi w aplikacjach. By wyjść naprzeciw tym potrzebom dajemy taką możliwość także we Wrocławiu - opowiada Jolanta Mikos, kierownik Działu Obsługi Systemu Biletowego we wrocławskim magistracie.

Od początku roku do końca sierpnia pasażerowie wrocławskiego MPK poprzez aplikacje kupili bilety za łączną sumę 12,5 mln zł. To około 10 proc. wartości sprzedawanych we Wrocławiu biletów. Podstawową aplikacją jest URBANCARD. Inne to SkyCash, mPay i Mobil SolidSolution. Teraz dołącza piąta - "Jak Dojadę".

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale także studentów, którzy wracają do stolicy Dolnego Śląska - komentuje Krzystof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Jak działa "Jak dojadę"?

Do aplikacji można podpiąć kartę lub zasilić ją środkami z konta. Przelewamy na jej wewnętrzne konto jakąś kwotę, np. Blikiem - wtedy dzieje się to błyskawicznie. Następnie potwierdzamy numer telefonu w aplikacji i jesteśmy gotowi na zakupy - tłumaczy Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocławia.

Ponieważ aplikacja służy do wyznaczenia najlepszego połączenia, kupno biletu najlepiej dokonać po wybraniu połączenia. W przypadku zakupu biletu jednorazowego aplikacja sama podpowiada to, jaki bilet będzie najkorzystniejszy - czasowy czy na przejazd. Zlicza tylko czas spędzony w pojeździe, bez dojścia do przystanku - dodaje.