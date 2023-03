Witold Woźny - dotychczasowy dyrektor ds. korporacyjnych i prokurent w MPK został powołany przez prezydenta Wrocławia na stanowisko prezesa wrocławskiego MPK. Woźny ze spółką związany jest od 2015 roku. Wcześniej między innymi nadzorował tam właściwą realizację przetargów. Brał też udział w pracach związanych z TORYwolucją, czyli akcją remontowania infrastruktury tramwajowej oraz zakupach nowego taboru.

Witold Woźny - nowy prezes MPK Wrocław / MPK Wrocław / Materiały prasowe

Witold Woźny zastąpi na stanowisku zmarłego 19 stycznia Krzysztofa Balawejdera. Spółką w ostatnich tygodniach kierował przewodniczący rady nadzorczej i jednocześnie skarbnik miejski Marcin Urban.

Jak informuje w komunikacie prasowym wrocławskie MPK - Witold Woźny urodził się w 1980 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (politologia) oraz ma tytuł Master of Business Administration (MBA). To również absolwent kierunku audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, jak i za granicą. Był m.in. menadżerem w firmie produkującej żywność w Londynie. Ma bardzo duże doświadczenie w realizacji inwestycji oraz zadań finansowanych ze środków unijnych i krajowych - poinformował przewoźnik.

Witold Woźny, dzięki wszechstronnemu wykształceniu jak i znajomości firmy - jej silnych i słabych stron - gwarantuje kontynuację zmian rozpoczętych w MPK przez Krzysztofa Balawejdera. Jestem przekonany, że oddajemy spółkę w najlepsze ręce - człowieka z MPK, a jednocześnie bardzo rzetelnego, gwarantującego najwyższą jakość zarządczą menadżera - ocenia Jacek Sutryk, prezydent Wroclawia.

"Naturalny kandydat"

W komunikacie MPK czytamy również, że rola jaką Woźny pełnił w spółce w ostatnim czasie - chodzi o dyrektora ds. korporacyjnych i prokurenta - sprawia, że był naturalnym kandydatem na to stanowisko.

Dodatkowym wskazaniem był fakt, że brał czynny udział we wszystkich najważniejszych zadaniach realizowanych przez spółkę w ostatnich latach, w tym tych związanych z modernizacją i wymianą taboru spółki, czy remontami infrastruktury w ramach programu TORYwolucji - zaznaczono.



W 2022 roku autobusy MPK przejechały niemal 30 milionów kilometrów, tramwaje 14 milionów. W tym roku w związku z otwarciem tras przez Popowice i na Nowy Dwór dojdzie kolejne 3 miliony. MPK jest rozpędzonym pojazdem, cieszymy się że ten pojazd jedzie coraz szybciej notując coraz mniej wykolejeń - w ubiegłym roku było ich 27 - wylicza Witold Woźny, nowy prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

Do grudnia 2023 zakończymy modernizację Zajezdni Tramwajowych Borek i Gaj. Borek remontujemy obecnie i przebudowujemy na jej terenie układ torowy dodając 2 km torów. W tym roku pojawią się nie tylko nowe autobusy elektryczne we Wrocławiu, których 13 sztuk będzie obsługiwać linię K. Odbierzemy także kolejne nowe tramwaje z poznańskiego Modertransu - wyjaśniał Woźny.

Od lewej: wiceprezes MPK Wrocław Przemysław Nowicki i prezes Witold Woźny / MPK Wrocław / Materiały prasowe

W spółce powołano też wiceprezesa. Został nim Przemysław Nowicki. Jak przekazuje przewoźnik - to ekspert z zakresu marketingu i transportu. Nowicki ma 39 lat. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Menadżerskiego w Wyższej Szkole Handlowej. Posiada również tytuł MBA. Pracę w MPK Wrocław zaczął w 2019 roku. Był zastępcą dyrektora ds. korporacyjnych.