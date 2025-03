Centrum Historii Zajezdnia zaprasza na kolejne wydarzenie wokół wystawy "Freedom Climbers. Wrocławianie w Górach Wysokich". W piątek 14 marca o godz. 17:00 gośćmi Centrum będą organizatorzy i uczestnicy projektu "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników". Prelegenci opowiedzą zarówno o wyprawie ciężarówką Jelcz jeleniogórskich himalaistów z 1979 roku, jak i o współczesnej odsłonie akcji. Jelcz (zwany przez uczestników Jelonkiem) w tej chwili jest w Himalajach i promuje polski himalaizm. W kwietniu goście Centrum polecą do Nepalu i Jelczem będą wracać do Polski.

Uczestnicy ekspedycji Jelczem na Annapurnę Południową / Materiały prasowe

"Jelczem w Himalaje" to niezwykła podróż w czasie - to nie tylko hołd dla legendarnych himalaistów, ale również zachowanie pamięci o tych, którzy w cieniu wielkich nazwisk pełnili kluczowe role - o kierowcach wyprawowych ciężarówek. To właśnie oni dostarczali niezbędny sprzęt i przewozili himalaistów w serce Gór Wysokich. Dzięki projektowi "Jelczem w Himalaje" historyczny Jelcz trafił przed główne wejście do International Mountain Museum w Pokharze.

Wszystko zaczęło się od dziennika Jerzego Pietrowicza, odnalezionego przez jego syna, Macieja. To właśnie ten pamiętnik stał się impulsem do wyjątkowej wyprawy Jelczem w najwyższe góry świata. Celem współczesnej ekspedycji było przypomnienie światu o dokonaniach Polaków i pokazanie kulis ich podróży. Ponad 45 lat temu uczestnikom ekspedycji Jelczem na Annapurnę Południową towarzyszyły skrajne emocji - od euforii zdobycia szczytu po tragedię śmierci trzech kolegów.

Goście wydarzenia

Maciej Pietrowicz - organizator wyprawy "Jelczem w Himalaje", prezes Fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników, pasjonat historii polskiego himalaizmu. Chciałbym poczuć ekscytację, która towarzyszyła mojemu tacie 45 lat temu. Najcenniejsze dla mnie jest to, że mogę słuchać opowieści o nim od jego kolegów - mówi.

Ryszard Włoszczowski - uczestnik pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy w Himalaje (1979), uczestnik ekspedycji na Latok III w Karakorum (1984), wielokrotny uczestnik wysokogórskich wypraw w latach 80. ubiegłego wieku.

Harmonogram

29 marca - spotkanie z Dariuszem Jaroniem, autorem książki "Polscy himalaiści"

12 kwietnia - Spotkanie z Rachelą Berkowską, autorką książki "Życie za szczyt. Polacy w Himalajach"

8 maja - Spotkanie z Miłką Raulin, autorką projektu "Siła marzeń - Korona Ziemi"

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Freedom Climbers. Wrocławianie w Górach Wysokich" są zaplanowane w Centrum Historii Zajezdnia, które mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184. Wstęp wolny.