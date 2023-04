Jacek Magiera poprowadzi piłkarski Śląsk Wrocław w najbliższym meczu ekstraklasy z Górnikiem w Zabrzu. Dla szkoleniowca oznacza to powrót do klubu z Dolnego Śląska, gdzie pracował od marca 2021 roku do marca 2022. Magiera zastąpił zwolnionego dziś Ivana Djurdjevica.

Jacek Magiera / Maciej Kulczyński / PAP Zajmujący miejsce w strefie spadkowej piłkarskiej ekstraklasy Śląsk Wrocław zmienił szkoleniowca. Zwolniony został Serb Ivan Djurdjević. Jego miejsce zastąpił Jacek Magiera - poinformował klub. Magiera był trenerem "Trójkolorowych" przez niemal rok, począwszy od marca 2021 roku. Prowadził Śląsk w 39 meczach. Z wrocławską drużyną awansował do eliminacji Ligi Konferencji Europy.



Doskonale wiemy, jak dobrym warsztatem trenerskim dysponuje Jacek Magiera. Miał okazję pracować z większością zawodników z obecnej kadry, zna bardzo dobrze nasz klub, a rozmowy, które odbyliśmy, potwierdziły tylko, że podejdzie do tego zadania z wielką determinacją. Jesteśmy przekonani, że Jacek Magiera pomoże drużynie Śląska i dziękujemy mu, że zgodził się przejąć zespół, wznawiając współpracę w ramach wcześniej zawartego kontraktu - mówi Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław, cytowany na stronie klubu.



Do sztabu szkoleniowego dołączają również Tomasz Łuczywek (II trener) oraz tymczasowo Miłosz Gładoch (trener bramkarzy). Trenerem asystentem będzie Marcin Dymkowski, za przygotowanie motoryczne odpowiadać będą Krzysztof Kapelan oraz Przemysław Parus, a rolę analityka pełnić będzie Andrzej Gomołysek.



Jacek Magiera poprowadzi dzisiejszy trening zespołu oraz zasiądzie na ławce trenerskiej wrocławian podczas niedzielnego meczu wyjazdowego z Górnikiem Zabrze w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Umowa szkoleniowca z wrocławskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Djurdjević zwoliony Djurdjević był trenerem Śląska od czerwca 2022 roku. Z klubem żegnają się również Maciej Stachowiak (drugi trener) oraz Mariusz Bołdyn (trener bramkarzy).



Postawa zespołu od czasu porażki w Fortuna Pucharze Polski, jak i wprowadzone ostatnio środki zaradcze, przestały w naszej ocenie dawać nadzieję na szybką poprawę wyników, a w chwili, gdy na kilka kolejek przed końcem rozgrywek drużyna znalazła się w strefie spadkowej, jest to absolutnie konieczne. Po dłuższej analizie podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu współpracy z pierwszym trenerem oraz częścią jego sztabu. Dziękujemy Ivanowi Djurdjeviciowi i jego współpracownikom za zaangażowanie i pracę dla WKS-u - komentował Waśniewski. Klub z Wrocławia poinformował również, że do zespołu rezerw przesunięty został Caye Quintana. Śląsk z 31 punktami zajmuje 16. miejsce w tabeli ekstraklasy. Tyle samo punktów ma 15. Zagłębie Lubin. Zobacz również: Komisarz UE apeluje ws. Odry. „Potrzebna komunikacja między Niemcami a Polską”

