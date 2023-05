Policjanci szukają mężczyzny, który może mieć informacje o gwałcie, do którego doszło pod koniec maja na wrocławskich Krzykach. Jego wizerunek zarejestrowały kamery osiedlowego monitoringu.

Poszukiwany mężczyzna / KMP Wrocław / Policja

Funkcjonariusze nie podają informacji o przebiegu zdarzenia. Do tej pory, mimo szeregu czynności i ustaleń, nie udało się zatrzymać sprawcy.

Wizerunek mężczyzny, który może mieć informacje istotne dla śledztwa zarejestrowały kamery monitoringu.

Policja apeluje o kontakt do osób, które go rozpoznają. Proszą o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Wrocław-Krzyki pod numerem tel. 47 871 14 55 lub z dyżurnym tej jednostki 47 871 16 00 (do 03).