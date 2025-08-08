Unitra, która przez lata była symbolem polskiej produkcji urządzeń audio-video, przejmie postawione w stan upadłości zakłady świdnickiej Diory, od lat produkującej obudowy do sprzętu audio. "Chcemy na początek przywrócić do pracy 50 proc. załogi Diory" – zapewnia CEO Unitry Daniel Kostrzewa.

Unitra przejmie upadłe zakłady świdnickiej Diory (zdjęcie poglądowe) / Arkadiusz Gola / East News

Świdnicka Diora wywodzi się z powstałej w 1945 r. Dolnośląskiej Fabryki Mebli. W latach 70. XX w. zakład został włączony w struktury Zakładów Radiowych DIORA. Wówczas ruszyła tam produkcja na potrzeby krajowego przemysłu elektronicznego. W Świdnicy powstawały obudowy do telewizorów, odbiorników radiowych, a także kolumn głośnikowych.

Stan upadłości. Ponad sto osób bez pracy

W ostatnich latach z kolei produkowano tam obudowy do głośników i kolumn głośnikowych, a także montowano całe zestawy głośnikowe. W czerwcu 2025 r. zakład, który należy do Agencji Rozwoju Przemysłu, został postawiony w stan upadłości. Ponad sto osób otrzymało wypowiedzenia.

Świdnickim zakładem zainteresowała się jednak Unitra - firma, która przez lata była symbolem polskiej produkcji urządzeń audio-video.

CEO Unitry Daniel Kostrzewa przekazał, że firma podpisała z syndykiem Diory umowę dzierżawy świdnickich zakładów. To jest pierwszy krok na drodze do zakupu Diory. Po prostu syndyk potrzebuje więcej czasu na wycenę majątku. To zazwyczaj trwa w polskich warunkach od kilku do kilkunastu miesięcy. Gdybyśmy zostawili Diorę na te kilka, kilkanaście miesięcy, to byśmy tego zakładu już nie podnieśli – ocenił Kostrzewa.

Zaznaczył, że Unitra podjęła ryzyko nie znając jeszcze wyceny. Mimo to zdecydowała się wydzierżawić spółkę, aby móc zatrudnić ludzi i wznowić produkcję.

"Podniesiemy produkcję"

Daniel Kostrzewa poinformował, że do pracy wróci 50 procent zwolnionej załogi, czyli ponad 50 osób.

Jak mówił, "większość obrotu Diory stanowią klienci B2B. Nie chcemy zawieść tych klientów i zostawić ich z niczym. Podniesiemy produkcję, która była w toku. Zobaczymy, co możemy zrobić w ciągu tych miesięcy, kiedy nie jesteśmy jeszcze właścicielami Diory – mówił Kostrzewa.

CEO Unitry zapewnił, że po przejęciu Diory, Unitra chce rozbudować polski przemysł audio. To był kiedyś sektor, który zatrudniał 100 tys. ludzi, mamy potencjał, aby rozwijać tę branżę i będziemy to robić małymi kroczkami, a jednym z nich jest przejęcie świdnickich zakładów – powiedział Kostrzewa, podkreślając, że najcenniejszym zasobem Diory są jej pracownicy.

To jest skarb, który był doceniany też przez firmy trzecie, które zlecały produkcję w Diorze - podsumował.