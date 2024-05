Bezpartyjni Samorządowcy i PSL utworzyli w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wspólny klub. Mają łącznie pięciu radnych w 36-osobowym sejmiku i chcą, aby marszałkiem województwa został szef regionalnego PSL, wiceminister infrastruktury, Paweł Gancarz.

Wrocław / Shutterstock

Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wygrała KO, zdobywając 15 mandatów; 13 radnych ma PiS, Trzecia Droga zdobyła 4 mandaty (dwa mandaty przypadły samorządowcom z PSL i dwa Polsce 2050 Szymona Hołowni), Bezpartyjni Samorządowcy - 3, a Lewica - 1.

W minionej kadencji województwem dolnośląskim rządziła koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Lider Bezpartyjnych Samorządowców Cezary Przybylski od 10 lat jest marszałkiem województwa dolnośląskiego.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej Przybylski i szef dolnośląskiego PSL, wiceminister infrastruktury i radny wojewódzki Paweł Gancarz poinformowali o utworzeniu wspólnego klubu. Liczy on łącznie pięciu radnych. Kandydatem tych środowisk na marszałka województwa dolnośląskiego ma być Gancarz.

Zakładamy klub z ludźmi doświadczonymi, sprawdzonymi z gigantycznym doświadczeniem samorządowym (...) Pokazujemy, że na Dolnym Śląsku potrafimy współpracować ponad podziałami, potrafimy łączyć różne środowiska samorządowe w celu lepszego, szybszego rozwoju Dolnego Śląska - powiedział Gancarz.

Wiceminister infrastruktury uważa, że współpraca z Bezpartyjnymi Samorządowcami pokazuje, że w samorządzie jest miejsce "pomiędzy dwoma obozami, które polaryzują scenę polityczną". My tej polaryzacji chcemy zapobiec, chcemy, by Dolny Śląsk mógł się rozwijać dla dobra naszych mieszkańców - mówił Gancarz wskazując, że PSL jest "skłonny do współpracy z różnymi środowiskami".

Pytany przez PAP, czy nie wyklucza również współpracy z PiS, Gancarz powiedział, że "samorząd trzeba oddzielić od polityki". Jasno deklarowałem, że koalicji z PiS w przyszłej kadencji sejmiku z moim udziałem nie będzie - dla nas naturalnym partnerem są ci, z którymi współpracowaliśmy w ostatnich miesiącach, a nasza dzisiejsza konferencja jest zaproszenie do dyskusji o tym by wspólne tworzyć zarząd województwa - powiedział.

Według Przybylskiego powołanie wspólnego klubu z PSL jest narzędziem do "kontynuacji rozwoju regionu". PSL niejednokrotnie udowodnił, że potrafi się wznieść ponad swoje interesy dla dobra ogólnego, to również przyświeca nam jako Bezpartyjnym Samorządowcom - mówił marszałek. Dodał, że nowy klub na funkcję marszałka będzie desygnował Gancarza.

We wtorek odbędzie się druga sesja nowej kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, na której planowany jest wybór zarządu województwa. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na marszałka jest szef dolnośląskiej PO, poseł Michał Jaros.

W poniedziałek Jaros na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował, że KO podpisała porozumienie koalicyjne z Polską 2050, która w sejmiku ma dwie radne. "Biorąc za przykład dobrą współpracę partii tworzących Koalicję 15 Października, wzywamy ugrupowania demokratyczne posiadające swoje reprezentacje w Sejmik Województwa Dolnośląskiego do utworzenia koalicji w kadencji 2024-2029 samorządu województwa dolnośląskiego" - napisał Jaros.

W miniony piątek lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia będąc we Wrocławiu powiedział, że jego ugrupowanie "nie przewiduje żadnej formy koalicji z Bezpartyjnymi Samorządowcami na Dolnym Śląsku".