23-letni obywatel Niemiec, który jest podejrzany o kierowanie prawicową grupą terrorystyczną, decyzją Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze trafił na dwa miesiące do aresztu. Mężczyznę zatrzymała wczoraj ABW w Zgorzelcu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W Niemczech mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. W Polsce czyny, o które jest podejrzany, zagrożone są karą do 20 lat więzienia.