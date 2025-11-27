Prezydent Wrocławia, który jest jednym z oskarżonych w sprawie Collegium Humanum, zabrał głos po tym, jak prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia. Zapewnił, że jest gotowy na proces.

Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia / Jarek Praszkiewicz / PAP

Sutryk: Czas na postępowanie sądowe

Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób. Śledczy zarzucają im popełnienie 67 przestępstw.

Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Teraz czas na postępowanie sądowe, na które jestem gotowy - podkreślił Jacek Sutryk w rozmowie z PAP. Jestem przekonany, że postępowanie sądowe wykaże wszystkie okoliczności sprawy - dodał.

Prezydent Wrocławia podkreślił też, że w "Polsce wyroki wydają niezależne sądy, a nie prokuratura".

Zarzuty prokuratury dla Jacka Sutryka

Prokuratura postawiła Jackowi Sutrykowi cztery zarzuty - trzy dotyczące oszustwa oraz jeden o charakterze korupcyjnym.

"W czerwcu 2020 r., bez faktycznego odbycia studiów, odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W zamian Paweł C. (b. rektor Collegium Humanum - przyp. red.) miał otrzymać funkcję w radzie programowej Wrocławskiego Parku Technologicznego" - podała w komunikacie Prokuratura Krajowa. Według śledczych, Sutryk miał wręczyć rektorowi Collegium Humanum łapówkę w zamian za dyplom ukończenia studiów MBA.

Zarzuty oszustwa dla prezydenta Wrocławia dotyczą użycia fałszywego dyplomu MBA w celu wprowadzenia w błąd przedstawicieli trzech spółek samorządowych i uzyskania nienależnych świadczeń związanych z zasiadaniem w radach nadzorczych.

"Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach samorządowych uzyskał nienależne wynagrodzenie łącznie ponad 495 tys. zł" - informowali śledczy.