W kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku doszło do zawału kamieni i skał. Masy skalne spadły na koparkę, w której znajduje się górnik. Trwa akcja ratunkowa.
Rzecznik KGHM Polska Miedź w Lubinie Artur Nawecki przekazał, że do zawału kamieni i skał w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice doszło po godz. 16:00.
Po zawale skał w koparce jest uwięziony jej operator - zaznaczył.
Mężczyzna znajduje się we wzmocnionej kabinie pojazdu. Jest przytomny i ratownicy mają z nim kontakt głosowy.
Trwa akcja ratunkowa - powiedział rzecznik.