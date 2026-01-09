W kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku doszło do zawału kamieni i skał. Masy skalne spadły na koparkę, w której znajduje się górnik. Trwa akcja ratunkowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

Rzecznik KGHM Polska Miedź w Lubinie Artur Nawecki przekazał, że do zawału kamieni i skał w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice doszło po godz. 16:00.

Po zawale skał w koparce jest uwięziony jej operator - zaznaczył.

Mężczyzna znajduje się we wzmocnionej kabinie pojazdu. Jest przytomny i ratownicy mają z nim kontakt głosowy.

Trwa akcja ratunkowa - powiedział rzecznik.