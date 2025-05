Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał Litwin Aleksandr S. To on kierował busem, który w czwartek nad ranem uderzył w ciężarówkę na S2 w pobliżu Konotopy na Mazowszu. Meżczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że Litwin nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił też składania wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Podejrzany nie posiadał licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - poinformował prokurator Skiba.



Rzecznik warszawskiej prokuratury przekazał, że stan zdrowia jednej z rannych kobiet jest bardzo ciężki. Stan drugiej się poprawił i jest stabilny.



Nadal nie została w pełni potwierdzona tożsamość dwóch ofiar wypadku. Konieczne będą dodatkowe badania. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek nad ranem na drodze krajowej S2 w pobliżu Konotopy w woj. mazowieckim. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęło pięć osób, a trzy zostały ranne. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



