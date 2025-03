Nietypowe poszukiwania w gminie Celestynów na Mazowszu. Zaginiony to jeżozwierz. Służba ratownictwa specjalistycznego Animal Rescue apeluje, by nie podchodzić do zwierzęcia, ani nie próbować go łapać.

Jeżozwierz, zdj. ilustracyjne / Matthias Bein / PAP/DPA "Drodzy Mieszkańcy Gminy Celestynów, na terenie gminy pojawił się jeżozwierz - gatunek, który nie występuje naturalnie w Polsce. Od dwóch dni prowadzimy intensywne działania, mające na celu jego bezpieczne odłowienie we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Gminy Celestynów" - napisała w mediach społecznościowych SRS Animal Rescue. Organizacja apeluje, by nie podchodzić do zwierzęcia. Jeżozwierz w sytuacji zagrożenia może bronić się swoimi kolcami. Nie należy też próbować go łapać ani przeganiać, bo zwierzę może uciec. "Jeśli go zauważycie, natychmiast zgłoście nam jego lokalizację. Starajcie się mieć go w zasięgu wzroku, zachowując przy tym bezpieczną odległość" - przekazała służba. Zamieściła też numer alarmowy, na który należy dzwonić: 792 112 222.



"Prosimy o monitorowanie miejsca pobytu zwierzęcia do momentu naszego przyjazdu i zachowanie spokoju. Wasza pomoc i czujność są kluczowe dla jego bezpieczeństwa" - zaapelowała. Jeżozwierz występuje przede wszystkim na terenie Azji i Afryki. W Europie można się na niego natknąć wyłącznie na terenie Włoch. Zwierzęta te zaliczają się do jednych z największych gryzoni żyjących na naszej planecie.



Całe ciało jeżozwierza pokryte jest długimi zwisającymi kolcami w kolorze biało-czarnym. Dorosły osobnik ma ich ok. 30 tysięcy. W sytuacji zagrażającej życiu kolce dosłownie stają dęba i pozwalają bronić się zwierzęciu przed drapieżnikami. Jeżozwierz nie zalicza się do szybkich zwierząt. Na lądzie jest w stanie osiągnąć maksymalnie dwa kilometry na godzinę. Zobacz również: "Dom mi wibruje". W Warszawie wyburzają wiadukt Trasy Łazienkowskiej

