"Doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe. Eksperci potwierdzili to ponad wszelką wątpliwość" - tak szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński komentował akt sabotażu na torach w pobliżu stacji Mika na Mazowszu. Jak dodał, drugi przypadek dywersji nie został jeszcze ostatecznie potwierdzony, ale jest "bardzo prawdopodobny". Premier Donald Tusk w związku z incydentami zapowiedział, że jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.

Okolice stacji kolejowej PKP Mika / Wojciech Olkuśnik / East News

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W związku z sabotażem na torach jutro odbędzie się specjalne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. "Z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta" - przekazał na platformie X premier Donald Tusk.

Kierwiński o "obfitym materiale dowodowym"

Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński informował, że w związku z sobotnią eksplozją na torach w pobliżu stacji Mika zabezpieczono "bardzo obfity materiał dowodowy" i monitoring z okolicznych kamer. Jak dodał, znaleziono też elementy, które mogą ułatwić szybką identyfikację sprawców - nie sprecyzował jednak, o jakie ślady chodzi.

Kierwiński relacjonował, że w sobotę przed godz. 22 mieszkaniec okolicy zgłosił policji, że słyszał huk. Skierowany na miejsce patrol nie zidentyfikował żadnego uszczerbku w infrastrukturze. Dopiero w niedzielę rano jeden z maszynistów zauważył wyrwę w torze.

Marcin Kierwiński / Albert Zawada / PAP

Szef MSWiA poinformował ponadto, że w niedzielę ok. godz. 21.30 potwierdzono dwa kolejne zdarzenia. Jednym z nich było uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej na długości ok. 60 metrów. Kilkaset metrów dalej znaleziono metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych.

Obejma została przecięta przez przejeżdżające pociągi. Trwają analizy tej obejmy, analizy tego drugiego miejsca - wyjaśnił Kierwiński.

Incydenty na trasie Warszawa-Lublin / Michał Czernek / PAP

"Prokuratura będzie bezwzględnie ścigać tego typu akty"

Wideo youtube

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że wszczęto już postępowanie przygotowawcze ws. aktu dywersji. Prowadzi je Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

W grę wchodzą dwa przepisy Kodeksu karnego: art. 130 par. 7, który mówi o dywersji oraz art. 174 Kodeksu karnego, czyli usiłowanie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - wyjaśnił minister. Jak dodał, karą za dywersję może być nawet dożywotnie więzienie.



Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika / Wojtek Jargiło / PAP

Prokuratura będzie bezwzględnie ścigać tego typu akty. Przestrzegamy tych, którzy mają takie zamiary wobec państwa polskiego, że nie będzie miejsca na ziemi, gdzie taka osoba się ukryje - grzmiał Żurek.

Na tym etapie śledztwa jest to postępowanie niejawne. Musicie państwo uzbroić się w cierpliwość. Informacje będą podawane w sposób bardzo oględny - mówił szef resortu sprawiedliwości, prosząc dziennikarzy o wyrozumiałość.

"Nasze służby nie dadzą się przestraszyć"

Dariusz Klimczak na konferencji prasowej / Albert Zawada / PAP

Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak zaznaczył, że w związku z weekendowym incydentem PKP PLK wraz ze Strażą Ochrony Kolei prowadzą wzmożone objazdy i kontrole torów.



Wszyscy zachowują się czujnie, profesjonalnie, zachowują zimną krew. Nasze służby nie dadzą się przestraszyć - zapewniał. Przypomniał też, że w Polsce funkcjonuje ok. 19 tys. km linii kolejowych, a każdy z odcinków ma odpowiednio określony system nadzoru i monitorowania.

Mierzymy się ze służbami obcego państwa, a nie gangiem złodziei złomu - mówił dziennikarzom Tomasz Siemoniak - minister koordynator służb specjalnych. Zapewniał, że najlepsi funkcjonariusze i eksperci służb specjalnych zostali skierowani do tej sprawy, aby zidentyfikować sprawców i zleceniodawców.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wybuch na torze kolejowym. "Rosjanie tylko tak mogą pokazać, że są silni i mogą nam zaszkodzić"

Jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami. Będziemy współpracowali - tak jak we wszystkich tego rodzaju sprawach - przekazał Siemoniak. Bezpieczeństwo na ulicach, drogach, w pociągach, to jest nasz priorytet. Zrobimy wszystko, żeby je zapewnić - obiecywał.