Do groźnego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w ścisłym centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej radiowóz jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski - czterech policjantów trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 1:00 w nocy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej, w samym sercu Warszawy. Radiowóz, który jechał na sygnale, zderzył się z samochodem osobowym. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

Policjanci i kierowca osobówki w szpitalu

W wyniku wypadku czterech funkcjonariuszy policji zostało przewiezionych do szpitala. Do placówki medycznej trafił także kierowca drugiego pojazdu, którym był obcokrajowiec świadczący przewozy przez aplikację.

Jak informuje stołeczna policja, wszyscy poszkodowani doznali obrażeń, które nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Według informacji przekazanych przez stołeczną komendę, zarówno policjanci, jak i kierowca samochodu osobowego byli trzeźwi w chwili wypadku. Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i przebiegu zdarzenia.